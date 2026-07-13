بخشدار چغادک: تأمین مسکن مددجویان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر،سید محسن هاشمی ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در راستای بررسی مسائل مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه خدمات حمایتی، با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های کم‌برخوردار، اظهار کرد: خدمت به اقشار نیازمند و فراهم‌سازی زمینه برخورداری آنان از مسکن مناسب، از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.

بخشدار چغادک افزود: امیدواریم با همکاری نزدیک کمیته امداد، دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های مسکن مددجویان و ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های نیازمند فراهم شود تا شاهد بهبود شرایط زندگی این عزیزان باشیم.



فرید محبی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همکاری و همراهی بخشدار چغادک، بر آمادگی این نهاد برای گسترش همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مسکن مددجویان و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه هدف تأکید کرد.