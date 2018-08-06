کاهش سن فقر در استان بوشهر/ مسئولان هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح دوشنبه در نشست با اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: تلاش گستردهای به منظور حمایت از خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر صورت گرفته و خدمات متنوعی ارائه میشود.
وی از تلاش برای خودکفایی و توانمند سازی مددجویان تحت حمایت در استان خبر داد و اضافه کرد: ارائه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی و پرداخت تسهیلات مناسب در این زمینه از برنامههای مهم است.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یکی از مهمترین کمکها به مددجویان استان را تامین مسکن عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر خدمات کمیته امداد میتوان به کمکهای تحصیلی، درمانی و بیمهای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند خاطرنشان کرد: در شهر بوشهر هزار و ۹۰۰ خانوار مددجو وجود دارد که هزار و ۴۰۰ خانوار دارای سرپرست زن است.
لطفی با اشاره به اینکه سن فقر به شدت در حال کاهش است، افزود: این موضوع هشداری برای مسئولان است و در صورتی که مسئولان از این موضوع غفلت کنند آسیبهای اجتماعی جبرانناپذیری به جامعه وارد میشود.
وی خواستار همکاری و مشارکت شورای شهر در کمک به نیازمندان و محرومان شد و گفت: مردم نیکوکار استان، شورا و شهرداری میتوانند نقش مهمی در کمک به نیازمند و رفع مشکلات این قشر داشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: شورای شهر بوشهر سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی هزینه میکند که اگر سالی ۲۰۰ میلیون تومان از این رقم به مددجویان اختصاص یابد بسیاری از مشکلات آنها مرتفع میشود.
وی خواستار اختصاص فضایی برای ایجاد بازارچه زنان سرپرست خانوار در بوشهر شد و بیان کرد: ۸۰۰ دانش آموز مددجو در شهر بوشهر که انتظار داریم شورا و شهرداری در تامین بستههای تحصیلی برای این دانشآموزان مشارکت کنند.
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