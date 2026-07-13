به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاوه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع وطن، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهدایی است که با تعهد و غیرت از ایران اسلامی دفاع کردند و همه مسئولان باید قدردان این فداکاری‌ها باشند.

وی با اشاره به شرایط کشور و نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت، افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های جهانی، نشانه اقتدار و عزت ملت ایران است و این دستاورد با مجاهدت نیروهای مسلح و همراهی مردم به دست آمده است.

فرماندار پاوه در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی مدیران شهرستان، گفت: از عملکرد تعدادی از مسئولان رضایت ندارم و انتظار می‌رفت در برنامه‌ها و مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی حضور و مشارکت مؤثرتری داشته باشند. برخی مدیران تنها برای تصدی یک جایگاه اداری آمده‌اند و دغدغه حل مشکلات مردم را ندارند.

الماسی تأکید کرد: اگر مدیری احساس می‌کند توان ایجاد تحول و خدمت مؤثر را ندارد، ضرورتی برای ادامه مسئولیتش وجود ندارد. در این زمینه با چند مدیر گفت‌وگو شده و اعلام کرده‌ایم که باید عملکرد خود را اصلاح کنند، زیرا در موضوع خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه ملاحظه و تعارفی وجود ندارد.

وی مسئولیت را فراتر از دریافت حقوق و مزایا دانست و افزود: مدیر باید در میدان باشد، مجموعه خود را همراه کند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کند. غیبت در جلسات مهم شهرستان یا بی‌توجهی به برنامه‌های اجرایی، نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است و قابل قبول نیست.

فرماندار پاوه همچنین از گلایه اعضای شورای تأمین نسبت به عملکرد برخی دستگاه‌ها خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که جامعه هدف گسترده‌ای دارند، باید در برنامه‌های شهرستان حضور فعال داشته باشند و نقش خود را در حل مسائل ایفا کنند.

الماسی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تأخیر برخی ادارات در پاسخگویی به مکاتبات اداری، اظهار کرد: پاسخگویی به موقع به نامه‌های اداری از وظایف اولیه دستگاه‌ها است و تأخیرهای مکرر در این زمینه، بیانگر ضعف در مدیریت و پیگیری امور است.

وی همچنین با اشاره به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان، بر ضرورت برخورد به‌موقع با تخلفات تأکید کرد و گفت: جلوگیری از تخلفات در مراحل اولیه، هزینه‌های کمتری به شهرستان تحمیل می‌کند و نباید اجازه داد ساخت‌وسازهای فاقد مجوز گسترش یابد.

فرماندار پاوه در پایان با انتقاد از روند اجرای برخی پروژه‌های شهری، خواستار تسریع در ساماندهی ورودی و خروجی شهر، بهبود وضعیت معابر، پارکینگ‌ها و آسفالت شد و افزود: مدیران باید از هم‌اکنون برای جذب اعتبارات استانی و ملی برنامه‌ریزی کنند و در جلسات آینده گزارش دقیق اقدامات و نتایج عملکرد خود را ارائه دهند.