فرماندار پاوه: مدیر واقعی کسی است که توان خود را در بحران نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاوه با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت مظلومانه آیتالله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه اظهار کرد: رئیسجمهور شهید با مجاهدت شبانهروزی و بدون مرز خود، الگویی ماندگار از خدمت صادقانه را به تصویر کشید و شهادت ایشان در اراضی مرزی، پاداش خط بطلان کشیدن بر رفاهطلبی اداری بود که برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.
وی با ارزیابی چالشهای امنیتی و حوادث یک سال گذشته کشور تصریح کرد: جبهه خبیث استکبار با به راه انداختن موج ترور مسئولان عالیرتبه و دانشمندان، به دنبال ایجاد بیثباتی ساختاری در بدنه نظام بود؛ اما این توطئههای پیچیده با لطف الهی، هدایتهای حکیمانه و پایداری مردم در سرمای زمستان و باران به شکست انجامید و اقتدار کشور بار دیگر تثبیت شد.
فرماندار پاوه با هشدار به دستگاههای اجرایی درباره وضعیت کنونی منطقه خاطرنشان کرد: اگرچه اکنون در وضعیت آتشبس به سر میبریم، اما این وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه احتمال بازگشت شرایط نبرد میدانی وجود دارد؛ بنابراین در چنین موقعیت حساسی، وحدت، انسجام ملی و حضور میدانی کارگزاران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و مدیر واقعی کسی است که جوهره مدیریتی خود را در دل بحرانها اثبات کند.
الماسی با تاکید بر اینکه اقدامات مسئولان باید به طور مستقیم بر بهبود معیشت و تنظیم بازار کالاهای اساسی اثرگذار باشد، افزود: از تلاشهای جهادی دستگاههای خدماترسان، هلالاحمر، شهرداریها و به ویژه مدیران ادارات برق، دامپزشکی و بنیاد مسکن که در روزهای سخت جنگ و بمباران حتی با وجود آسیب به منازل شخصی خود پای کار مردم ایستادند، صمیمانه قدردانی میکنم.
رئیس شورای اداری پاوه در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن سالروز حماسه سوم خرداد اشاره کرد و گفت: خرمشهر نماد ابدی مقاومت ملت ایران است که آزادی آن بر اساس کلام امام راحل (ره) وجهی الهی داشت. همچنین سالروز آزادسازی باینگان سند افتخار، ایثار و هویت تاریخی مردم وفادار اورامانات است که باید برای نسلهای آینده تبیین شود.
وی در پایان این نشست ضمن تقدیر از خدمات حجتالاسلام چراغی و تبریک به رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی پاوه، یادآور شد: با تشکر از زحمات محسن رحمانی بخشدار سابق، تا زمان تعیین بخشدار جدید، یونس جهانبانی معاون سیاسی فرمانداری با حفظ سمت سرپرستی بخشداری را عهدهدار میشود تا زنجیره خدمترسانی به مردم مرزنشین دچار وقفه نشود.
