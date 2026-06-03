رضایت مردم ملاک ارزیابی عملکرد تنظیم بازار پاوه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پاوه ظهر چهارشنبه در نهمین نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، گفت: میزان رضایت مردم از خدمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان اصلی‌ترین معیار ارزیابی فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.



فرزاد الماسی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا و مدافعان نظام اسلامی، اظهار کرد: اعضای کارگروه تنظیم بازار باید عملکرد خود را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهند و میزان رضایت‌مندی مردم از اقدامات انجام شده را به دقت بررسی کنند.



وی با بیان اینکه برخی نارسایی‌ها و کاستی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود، افزود: شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای رفع آن‌ها از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی است و باید در این زمینه اهتمام بیشتری صورت گیرد.



فرماندار پاوه با تأکید بر مقابله با گران‌فروشی و بی‌نظمی در بازار تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها باید در چارچوب مصوبات قانونی و با تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود و هیچ واحد صنفی مجاز به اعمال افزایش قیمت خارج از ضوابط تعیین شده نیست.



الماسی همچنین بر ضرورت تقویت بازرسی‌های نامحسوس تأکید کرد و گفت: استفاده از شیوه‌های نظارتی مؤثرتر می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر تخلفات و برخورد به موقع با متخلفان کمک کند.



وی با اشاره به اهمیت کنترل بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مسئولان مرتبط باید وضعیت تأمین اقلام ضروری را به صورت مستمر رصد کنند تا از بروز کمبود یا سوءاستفاده احتمالی در بازار جلوگیری شود.



فرماندار پاوه خواستار ارائه گزارش‌های منظم از عملکرد حوزه تعزیرات شد و افزود: بررسی پرونده‌های تخلف، میزان جرایم صادر شده و نتایج اقدامات نظارتی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بهتر و ارتقای اثربخشی نظارت‌ها مؤثر باشد.



الماسی در ادامه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز شهرستان را از اولویت‌های مهم مدیریت بازار دانست و اظهار کرد: پیگیری سهمیه‌های مورد نیاز شهرستان و تأمین به موقع کالاها نقش مهمی در ایجاد آرامش و تعادل در بازار دارد.



وی در پایان با دعوت از اعضای کارگروه برای مشارکت فعال‌تر در مدیریت بازار، گفت: حفظ حقوق مردم، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای اساسی شهروندان نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و باید با تلاش مضاعف در مسیر جلب رضایت عمومی گام برداشت.