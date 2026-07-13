به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور ظهر دوشنبه به رسانهها اظهار داشت: در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی و با هدف رونق اقتصاد هنر، معاونت صنایعدستی استان لرستان با همکاری شهرداری خرمآباد و دستگاههای ذیربط، برنامه راهاندازی «بازار هنر» و «بازار هفتگی صنایعدستی» را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این بازارچه بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان، حذف واسطهها، معرفی هنرهای سنتی و ایجاد ارتباط نزدیک میان تولیدکنندگان، شهروندان و گردشگران خواهد بود.
برگزاری منظم در فضاهای عمومی شهر
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به ویژگیهای این بازار گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بازار هنر در یک روز مشخص از هر هفته و در ساعات ثابت برگزار میشود تا شهروندان و گردشگران بتوانند بهصورت مستمر از آن بازدید کنند.
حسنپور ادامه داد: این بازار در پیادهراهها و فضاهای عمومی پرتردد شهر خرمآباد و با هماهنگی شهرداری و سایر دستگاههای مسئول برپا خواهد شد و با عنوان «بازار هنر» و «بازار هفتگی صنایعدستی» به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری لرستان میپردازد.
تقویت اقتصاد هنر و حمایت از صنایعدستی
وی توسعه بازار فروش صنایعدستی را یکی از مهمترین اهداف این طرح دانست و تصریح کرد: ایجاد امکان عرضه مستقیم آثار، حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی، تقویت زنجیره ارزش این حوزه و افزایش درآمد هنرمندان از جمله اهداف اصلی راهاندازی این بازارچه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان خاطرنشان کرد: حضور مستمر صنایعدستی در فضای شهری علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، موجب آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با هنرهای اصیل و بومی استان و ارتقای جایگاه صنایعدستی در برابر محصولات صنعتی و غیراصیل خواهد شد.
دعوت از هنرمندان برای مشارکت در بازار هفتگی
حسنپور با دعوت از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی استان برای مشارکت در این طرح گفت: از تمامی تولیدکنندگان و هنرمندانی که امکان عرضه مستمر محصولات خود را دارند، دعوت میشود برای ثبتنام اولیه و برنامهریزی حضور در این بازار با معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان تماس بگیرند.
وی افزود: پس از نهایی شدن هماهنگیهای لازم، زمان آغاز فعالیت، روز برگزاری، ساعت کار، محل استقرار بازارچه و نحوه جانمایی غرفهها از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان اعلام خواهد شد.
گامی در مسیر رونق گردشگری و اقتصاد خلاق
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر «بازار هنر» و «بازار هفتگی صنایعدستی» ضمن تقویت اقتصاد خلاق، به معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی استان، افزایش استقبال گردشگران و حمایت مؤثر از هنرمندان و صنعتگران لرستانی منجر شود.
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