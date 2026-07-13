مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان ماند + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شده بود مازیار زارع با مسئولان باشگاه ملوان به مشکل خورده و احتمالا از این تیم جدا خواهد شد، این مربی با انتشار یک استوری از ماندنش در جمع انزلی چی ها برای فصل بعد خبر داد.
سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال ملوان که خبرهایی مبنی بر جدایی اش از این تیم منتشر شده بود، از ماندن در جمع انزلی چی ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شده بود مازیار زارع با مسئولان باشگاه ملوان به مشکل خورده و احتمالا از این تیم جدا خواهد شد، این مربی با انتشار یک استوری از ماندنش در جمع انزلی چی ها برای فصل بعد خبر داد.
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