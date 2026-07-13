  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان ماند + عکس

مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان ماند + عکس

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال ملوان که خبرهایی مبنی بر جدایی اش از این تیم منتشر شده بود، از ماندن در جمع انزلی چی ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شده بود مازیار زارع با مسئولان باشگاه ملوان به مشکل خورده و احتمالا از این تیم جدا خواهد شد، این مربی با انتشار یک استوری از ماندنش در جمع انزلی چی ها برای فصل بعد خبر داد.

مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان ماند + عکس

کد مطلب 6887032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها