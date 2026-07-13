مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان ماند + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شده بود مازیار زارع با مسئولان باشگاه ملوان به مشکل خورده و احتمالا از این تیم جدا خواهد شد، این مربی با انتشار یک استوری از ماندنش در جمع انزلی چی ها برای فصل بعد خبر داد.