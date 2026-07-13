حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای حاکم بر شهر مشهد در روز وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: در روز تشییع، شهر مشهد مقدس کاملاً رنگ و بوی سرخِ خون‌خواهی به خود گرفت.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: اگرچه در سراسر کشور، میادین اصلی تهران و قم و حتی در شهرهای نجف و کربلا، اهتزاز پرچم‌های «یا لثارات الحسین (ع)» مشهود بود، اما مشهد مقدس در آخرین وداع، کانون به اوج رسیدن شعورِ خون‌خواهی و مطالبه انتقامِ ملت ایران و آزادگان جهان شد و سراسر شهر مملو از پرچم‌های سرخ خون‌خواهیِ امام شهید بود.

وی افزود: بی‌تردید، تمامی مسئولین و جهانیان، امروز مطالبه صریح مردم ایران مبنی بر «مقاومت» و «تنبیه متجاوز» را به وضوح شنیدند و قاطعیت ملت در این مسیر بر همگان آشکار است.

همتی‌فر با تأکید بر اینکه مردم به وظیفه خود در ایستادگی پای آرمان‌های امام شهید به طور کامل عمل کرده‌اند، خاطرنشان کرد: اکنون نوبت مسئولین است که همراهی و وفاداری خود به این مردم را اثبات کنند. امیدواریم مسئولین دلسوز نظام با درایت و قاطعیت، دشمن را از کرده خود پشیمان کنند.