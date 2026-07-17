کارگاه تخصصی سامانه فواد ۱۲۸ در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تبیین بیشتر خدمت رسانی به مردم و همچنین بیان اهداف و ضرورت اهتمام مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی ظهر جمعه، کارگاه تخصصی فواد ۱۲۸ با حضور روسای ادارات تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در این کارگاه حجت الاسلام علی کریم پور، رئیس کارگروه برنامه ریزی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی باتبیین ضرورت و بیان اهداف سامانه فواد ۱۲۸ اظهار کرد: سامانه فواد یک خدمتی در راستای شفافیت، خدمت و روشنگری در بوده و ماهیت آن خدمت به جامعه اسلامی است.

رئیس کارگروه برنامه ریزی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در واقع سامانه ۱۲۸ تحقق یک دستور شرعی و الهی است همچنین وفاداری به وظیفه و مسولیت پذیری در اموری است که به خدمتگزاران مردم در ادارات واگذار شده است.

وی افزود: این سامانه باعث سرعت در کارها و ارتقا کیفیت خدمات و نظارت همگانی بر امور خواهد بود.

کریم پور بیان کرد: این سامانه بر حضور به موقع کارمندان در محل کار، اطلاع رسانی قوانین و ضوابط به مراجعین، صرفه جویی در انرژی و زمانبندی درست خدمات به مردم، سرعت در خدمت رسانی، شفافیت امور، تکمیل ابزار و امکانات اداری و باعث عزت و کرامت مردم و کارمندان است تمام موارد یاد شده از نظر دین وظایف یک کارگزار در جامعه اسلامی است.