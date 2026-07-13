اسامی شهدای امروز حمله تروریستی آمریکا به آبادان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علیرضا تاجبخش در حملات هوایی بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه توسط نیروهای آمریکایی در شهرستان آبادان، سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان در این اطلاعیه با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان مدافع وطن تأکید کرد: دشمن آمریکا و صهیونیست بداند که با ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها در اراده ملت برای دفاع از نظام و انقلاب خللی ایجاد نمی‌شود بلکه این شهادت‌ها سبب بیداری و بصیرت‌افزایی بیشتر خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این اقدامات جنایتکارانه تنها راه مبارزه با رژیم‌های جور و ستم آمریکا و اسرائیل غاصب را تا اخراج آن‌ها از منطقه و آزادی قدس شریف برای ملت ایران راسخ‌تر خواهد کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهیدان گرانقدر فردا سه شنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۲۲ در مصلی حضرت امام خمینی (ره) شهرستان گتوند برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع این شهدای مدافع وطن نیز روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ عصر از جاده سد گتوند، روبروی راهنمایی و رانندگی شهرستان گتوند آغاز و برگزار می‌شود.