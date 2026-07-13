به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان کوثر و گفتگو با کادر درمان و بیماران اعلام کرد: مسائل، مطالبات و نحوه ارائه خدمات درمانی هدف این بازدید است.

وی با اشاره به رضایتمندی قابل توجهی از عملکرد کادر درمان در سمنان افزود: نحوه ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بر رفع دغدغه مردم استوار باشد.

فرماندار سمنان گفت: بیمارستان کوثر دارای ۲۷ دستگاه هواساز، ۷۱ دستگاه اسپیلت و هشت دستگاه چیلر است اما با وجود این ظرفیت، به دلیل برخی مشکلات فنی، در تعداد اندکی از بخش های بیمارستان مشکلاتی وجود دارد.

صمیمیان با تأکید بر اینکه حفظ آرامش، آسایش و تکریم بیماران و همراهان آنان از اولویت‌های اصلی حوزه سلامت است، بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات موجود تاکید کرد.

وی قول مساعد داد رفع مشکلات موجود از طریق دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت ویژه پیگیری شود.