  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

آسایش بیماران در اولویت حوزه سلامت سمنان؛ دغدغه‌ها را برطرف می‌کنیم

آسایش بیماران در اولویت حوزه سلامت سمنان؛ دغدغه‌ها را برطرف می‌کنیم

سمنان- فرماندار سمنان رفع دغدغه‌های درمانی مردم را رویکرد اصلی مدیریت شهرستان دانست و برای رفع سریع مشکلات فنی این مرکز، قول مساعد ویژه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان کوثر و گفتگو با کادر درمان و بیماران اعلام کرد: مسائل، مطالبات و نحوه ارائه خدمات درمانی هدف این بازدید است.

وی با اشاره به رضایتمندی قابل توجهی از عملکرد کادر درمان در سمنان افزود: نحوه ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بر رفع دغدغه مردم استوار باشد.

فرماندار سمنان گفت: بیمارستان کوثر دارای ۲۷ دستگاه هواساز، ۷۱ دستگاه اسپیلت و هشت دستگاه چیلر است اما با وجود این ظرفیت، به دلیل برخی مشکلات فنی، در تعداد اندکی از بخش های بیمارستان مشکلاتی وجود دارد.

صمیمیان با تأکید بر اینکه حفظ آرامش، آسایش و تکریم بیماران و همراهان آنان از اولویت‌های اصلی حوزه سلامت است، بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات موجود تاکید کرد.

وی قول مساعد داد رفع مشکلات موجود از طریق دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت ویژه پیگیری شود.

کد مطلب 6887142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها