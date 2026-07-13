روابط ناسالم در مجوزها، تهدیدی برای هویت تاریخی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قربانپور، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمنهای میراث فرهنگی کشور، امیر کرمزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، بر ضرورت تقویت حمایتهای قانونی و قضایی برای حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم یگان حفاظت میراث فرهنگی در شناسایی و مقابله با تخلفات حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: بخشی از آسیبهایی که امروز متوجه آثار تاریخی و بافتهای ارزشمند شهری است، ناشی از اقداماتی مانند ساختوسازهای غیرمجاز، تغییرات خارج از ضوابط و تخلفاتی است که میتواند هویت تاریخی شهرها را تحت تأثیر قرار دهد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه برخی اقدامات غیرقانونی در بازارها و محدودههای تاریخی، موجب آسیب به سیمای شهری و ارزشهای میراثی میشود، افزود: زمانی که یگان حفاظت در برابر این تخلفات تشکیل پرونده میدهد و فرآیند برخورد قانونی را دنبال میکند، نیازمند حمایت جدیتر و همراهی دستگاههای مرتبط برای اثربخشی بیشتر اقدامات است.
وی تصریح کرد: یکی از درخواستهای مهم یگان حفاظت میراث فرهنگی، تقویت نقش دستگاه قضایی در این حوزه و توجه به ضرورت بازدارنده بودن مجازاتها است، زیرا در شرایطی که برخی افراد با اقدامات خود به آثار تاریخی آسیب وارد میکنند، برخوردهای قانونی باید به گونهای باشد که از تکرار تخلفات جلوگیری کند.
سرهنگ قربانپور با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری همه دستگاهها، انجمنهای میراث فرهنگی و مجموعههای مردمی است، اظهار کرد: همراهی نهادهای مسئول و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از تخریب میتواند نقش مهمی در حفظ آثار تاریخی و هویت فرهنگی استان اصفهان داشته باشد.
وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت انجمنهای میراث فرهنگی و خیرین این حوزه برای افزایش مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراث تاریخی تأکید کرد و افزود: صیانت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند مشارکت عمومی، حمایت حقوقی و تقویت نظارتها است.
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