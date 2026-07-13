تیزپاز: آموزش مدیریت پسماند باید از کودکی و با زبان هنر آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب تیزپاز عصر دوشنبه در حاشیه اختتامیه ورکشاپ ملی سهروزه طراحی پوستر پسماند اظهار کرد: این رویداد با هدف جلب مشارکت هنرمندان و طراحان خلاق کشور و استفاده از زبان هنر برای ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و ارتقای آگاهی عمومی برگزار شد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای ارتباطی مدیریت شهری با شهروندان افزود: امروز برای تحقق جامعه هوشمند، نیازمند بهرهگیری از ابزارهای خلاقانه و تعاملی هستیم و هنر میتواند نقش مؤثری در انتقال پیامهای زیستمحیطی و اصلاح رفتارهای شهروندی ایفا کند.
عضو هیئتمدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، این رویداد را گامی راهبردی در پیوند مدیریت پسماند با ظرفیتهای هنر دانست و گفت: هدف از برگزاری این کارگاه تنها تولید آثار گرافیکی نبود، بلکه تلاش شد پیامهای مرتبط با تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از محیط زیست با زبانی اثرگذار به جامعه منتقل شود.
تیزپاز با اشاره به رویکرد آموزشی این رویداد تصریح کرد: آموزش کودکان و نوجوانان یکی از محورهای اصلی این ورکشاپ بود، زیرا نهادینه شدن فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ، نیازمند آموزش از سنین پایین و بهرهگیری از زبان هنر است.
وی حضور استادان برجسته ملی و بینالمللی را از نقاط قوت این رویداد برشمرد و افزود: این ظرفیت علمی و هنری، زمینه ارتقای کیفیت آثار و تولید محتوای مؤثر در حوزه آموزش و فرهنگسازی را فراهم کرد.
تیزپاز در پایان خاطرنشان کرد: طرحها و آثار برگزیده این ورکشاپ پس از مستندسازی، بهعنوان پیوست فرهنگی در پروژههای مدیریت پسماند شهرداری تبریز مورد استفاده قرار خواهند گرفت و از ظرفیت نخبگان هنری برای اجرای این برنامهها بهره خواهیم برد.
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