تیزپاز: آموزش مدیریت پسماند باید از کودکی و با زبان هنر آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب تیزپاز عصر دوشنبه در حاشیه اختتامیه ورکشاپ ملی سه‌روزه طراحی پوستر پسماند اظهار کرد: این رویداد با هدف جلب مشارکت هنرمندان و طراحان خلاق کشور و استفاده از زبان هنر برای ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و ارتقای آگاهی عمومی برگزار شد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ارتباطی مدیریت شهری با شهروندان افزود: امروز برای تحقق جامعه هوشمند، نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای خلاقانه و تعاملی هستیم و هنر می‌تواند نقش مؤثری در انتقال پیام‌های زیست‌محیطی و اصلاح رفتارهای شهروندی ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، این رویداد را گامی راهبردی در پیوند مدیریت پسماند با ظرفیت‌های هنر دانست و گفت: هدف از برگزاری این کارگاه تنها تولید آثار گرافیکی نبود، بلکه تلاش شد پیام‌های مرتبط با تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از محیط زیست با زبانی اثرگذار به جامعه منتقل شود.

تیزپاز با اشاره به رویکرد آموزشی این رویداد تصریح کرد: آموزش کودکان و نوجوانان یکی از محورهای اصلی این ورکشاپ بود، زیرا نهادینه شدن فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ، نیازمند آموزش از سنین پایین و بهره‌گیری از زبان هنر است.

وی حضور استادان برجسته ملی و بین‌المللی را از نقاط قوت این رویداد برشمرد و افزود: این ظرفیت علمی و هنری، زمینه ارتقای کیفیت آثار و تولید محتوای مؤثر در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی را فراهم کرد.

تیزپاز در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌ها و آثار برگزیده این ورکشاپ پس از مستندسازی، به‌عنوان پیوست فرهنگی در پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری تبریز مورد استفاده قرار خواهند گرفت و از ظرفیت نخبگان هنری برای اجرای این برنامه‌ها بهره خواهیم برد.