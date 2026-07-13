به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورکشاپ سه‌روزه طراحی پوستر مدیریت پسماند اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف جلب مشارکت جامعه هنری و استفاده از ظرفیت هنر برای ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند و هدایت افکار عمومی آغاز شده است.

وی با اشاره به استقبال طراحان گرافیک و فعالان هنرهای تجسمی از سراسر کشور افزود: هنرمندان حاضر در این رویداد، مفاهیمی همچون کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از محیط زیست را در قالب آثار هنری به شهروندان منتقل می‌کنند.

انصاری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فرهنگ‌سازی گفت: امروز ارتباط مؤثر با شهروندان نیازمند استفاده از زبان هنر و ایده‌های خلاقانه است و این ورکشاپ بستری برای تبدیل این ایده‌ها به ابزارهای مؤثر آموزشی و فرهنگی فراهم کرده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز با بیان اینکه در این رویداد از استادان برجسته حوزه گرافیک بهره گرفته شده است، تصریح کرد: هدف کارگاه‌ها تنها آموزش تکنیک‌های طراحی نیست، بلکه هدایت هنرمندان برای خلق آثاری با پیام‌های زیست‌محیطی، ترویج تفکیک پسماند و آموزش نسل آینده است.

وی با اشاره به حمایت شهرداری از دستاوردهای این رویداد افزود: آثار برگزیده پس از داوری، در قالب نمایشگاه‌ها و اکران‌های شهری به نمایش گذاشته خواهد شد تا نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند.