به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورکشاپ سهروزه طراحی پوستر مدیریت پسماند اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف جلب مشارکت جامعه هنری و استفاده از ظرفیت هنر برای ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند و هدایت افکار عمومی آغاز شده است.
وی با اشاره به استقبال طراحان گرافیک و فعالان هنرهای تجسمی از سراسر کشور افزود: هنرمندان حاضر در این رویداد، مفاهیمی همچون کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از محیط زیست را در قالب آثار هنری به شهروندان منتقل میکنند.
انصاری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از شیوههای نوین فرهنگسازی گفت: امروز ارتباط مؤثر با شهروندان نیازمند استفاده از زبان هنر و ایدههای خلاقانه است و این ورکشاپ بستری برای تبدیل این ایدهها به ابزارهای مؤثر آموزشی و فرهنگی فراهم کرده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز با بیان اینکه در این رویداد از استادان برجسته حوزه گرافیک بهره گرفته شده است، تصریح کرد: هدف کارگاهها تنها آموزش تکنیکهای طراحی نیست، بلکه هدایت هنرمندان برای خلق آثاری با پیامهای زیستمحیطی، ترویج تفکیک پسماند و آموزش نسل آینده است.
وی با اشاره به حمایت شهرداری از دستاوردهای این رویداد افزود: آثار برگزیده پس از داوری، در قالب نمایشگاهها و اکرانهای شهری به نمایش گذاشته خواهد شد تا نقش مؤثری در فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند.
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