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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

انصاری: ایده‌های خلاق هنرمندان به کمک فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند می‌آید

انصاری: ایده‌های خلاق هنرمندان به کمک فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند می‌آید

تبریز- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز گفت: ورکشاپ ملی طراحی پوستر پسماند با هدف بهره‌گیری از ایده‌های خلاق هنرمندان در تبریز برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورکشاپ سه‌روزه طراحی پوستر مدیریت پسماند اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف جلب مشارکت جامعه هنری و استفاده از ظرفیت هنر برای ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند و هدایت افکار عمومی آغاز شده است.

وی با اشاره به استقبال طراحان گرافیک و فعالان هنرهای تجسمی از سراسر کشور افزود: هنرمندان حاضر در این رویداد، مفاهیمی همچون کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از محیط زیست را در قالب آثار هنری به شهروندان منتقل می‌کنند.

انصاری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فرهنگ‌سازی گفت: امروز ارتباط مؤثر با شهروندان نیازمند استفاده از زبان هنر و ایده‌های خلاقانه است و این ورکشاپ بستری برای تبدیل این ایده‌ها به ابزارهای مؤثر آموزشی و فرهنگی فراهم کرده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز با بیان اینکه در این رویداد از استادان برجسته حوزه گرافیک بهره گرفته شده است، تصریح کرد: هدف کارگاه‌ها تنها آموزش تکنیک‌های طراحی نیست، بلکه هدایت هنرمندان برای خلق آثاری با پیام‌های زیست‌محیطی، ترویج تفکیک پسماند و آموزش نسل آینده است.

وی با اشاره به حمایت شهرداری از دستاوردهای این رویداد افزود: آثار برگزیده پس از داوری، در قالب نمایشگاه‌ها و اکران‌های شهری به نمایش گذاشته خواهد شد تا نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند.

کد مطلب 6887164

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