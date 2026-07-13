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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

غفوری: رویداد ملی طراحی پوستر پسماند، مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند

غفوری: رویداد ملی طراحی پوستر پسماند، مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند

تبریز- عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: رویداد ملی طراحی پوستر پسماند با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، زمینه تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای فرهنگ مدیریت صحیح پسماند را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حکیمه غفوری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورک‌شاپ سه‌روزه رویداد ملی طراحی پوستر پسماند اظهار کرد: مدیریت پسماند تنها یک موضوع فنی و اجرایی نیست، بلکه موفقیت در این حوزه به فرهنگ‌سازی مستمر و تغییر نگرش عمومی وابسته است؛ از همین رو این رویداد با هدف استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج رفتارهای صحیح زیست‌محیطی طراحی شده است.

وی افزود: این رویداد زمینه مشارکت طراحان و هنرمندان خلاق را در حوزه مدیریت پسماند فراهم کرده و می‌تواند ارتباطی مؤثر میان مدیریت شهری و شهروندان از طریق زبان هنر ایجاد کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از این رویداد گفت: بیش از ۴۰۰ اثر از هنرمندان استان‌های مختلف به دبیرخانه رویداد ارسال شده که بیانگر ظرفیت بالای جامعه هنری کشور برای همراهی با برنامه‌های محیط‌زیستی و فرهنگی است.

غفوری با بیان اینکه فرهنگ‌سازی با صرف هزینه محقق نمی‌شود، تصریح کرد: استمرار، خلاقیت و جلب مشارکت اجتماعی، سه رکن اصلی موفقیت در این حوزه است و حضور هنرمندان در پرداختن به مسائل مدیریت شهری، نشان‌دهنده شکل‌گیری این مشارکت ارزشمند است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از آثار تولیدشده در این رویداد افزود: خروجی این کارگاه نباید به نمایشگاه محدود شود، بلکه آثار منتخب باید در فضاهای عمومی، مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها به نمایش درآید تا پیام‌های مرتبط با تفکیک پسماند از مبدأ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شکل گسترده‌تری به شهروندان منتقل شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، خاطرنشان کرد: تبریز همواره در عرصه نوآوری پیشگام بوده و می‌تواند با تکیه بر ظرفیت جوانان، هنرمندان و مدیران متخصص، در حوزه فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند نیز به الگویی برای سایر کلان‌شهرهای کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6887103

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