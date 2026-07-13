به گزارش خبرنگار مهر، سعیده بردباری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورک‌شاپ سه‌روزه طراحی پوستر پسماند، با تأکید بر نقش هنر در ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند تلاش می‌کند با استفاده از توان هنرمندان و طراحان، مفاهیمی همچون تفکیک پسماند از مبدأ، کاهش تولید زباله و مسئولیت‌پذیری شهروندی را با زبانی خلاقانه، هنری و اثرگذار به جامعه منتقل کند.

وی افزود: این رویداد ملی با هدف جلب مشارکت هنرمندان و صاحبان ایده در حوزه مدیریت پسماند برگزار شده و می‌کوشد از طریق هنر پوستر، ارتباطی مؤثرتر با افکار عمومی، به‌ویژه در بستر جامعه هوشمند، برقرار سازد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با بیان اینکه مدیریت پسماند تنها به اقدامات اجرایی و فنی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: موفقیت در این حوزه مستلزم تغییر نگرش عمومی و افزایش مشارکت شهروندان است و هنر می‌تواند نقشی ماندگار در تحقق این هدف ایفا کند.

بردباری ادامه داد: آثار تولیدشده در این کارگاه، ظرفیت بالایی برای انتقال پیام‌های آموزشی و محیط‌زیستی دارند و می‌توانند در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مدیریت صحیح پسماند مؤثر باشند.

وی با اشاره به محتوای آموزشی ارائه‌شده در این رویداد نیز گفت: همان‌گونه که در مباحث مطرح‌شده بر مفهوم «انرژی» و پیوند آن با همه ابعاد زندگی تأکید شده است، در حوزه پسماند نیز باید این نگاه شکل بگیرد که پسماند صرفاً ماده‌ای زائد نیست، بلکه در صورت مدیریت صحیح، به منبعی ارزشمند در چرخه بازیافت، بازگشت به چرخه تولید و بهره‌وری تبدیل می‌شود.

بردباری خاطرنشان کرد: استفاده از ایده‌های خلاقانه هنرمندان، زمینه تبیین مؤثر این مفاهیم و تعامل عمیق‌تر با شهروندان را فراهم می‌کند و سازمان مدیریت پسماند از این ظرفیت برای نهادینه‌سازی رفتارهای پایدار زیست‌محیطی در شهر بهره خواهد گرفت.

گفتنی است ورک‌شاپ سه‌روزه طراحی پوستر پسماند با حضور جمعی از هنرمندان و طراحان در تبریز در حال برگزاری است و آثار برگزیده آن در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز به کار گرفته خواهد شد.