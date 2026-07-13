مدیریت مصرف آب در ادارات و سازمان های دولتی گلستان امری ضروری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: شرایط آبی استان شرایط مطلوبی نیست و جزء معدود استانی در کشور هستیم که برای تهیه آب شرب فقط از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنیم.

مدیر عامل شرکت آبفا استان گلستان با بیان اینکه بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب همواره مورد تاکید بوده است گفت: پرسنل شرکت در طول شبانه روز و با تمام توان از هیچ تلاش و کوششی در جهت نگهداری و آماده بکار بودن تاسیسات و همچنین توزیع آب سالم و بهداشتی دریغ نکرده اند و انتظار داریم مشترکین خصوصا ادارات استان نیز در این امر ما را یاری کنند تا بتوانیم کار توزیع آب را به‌صورت عادلانه انجام دهیم.

رحیمی با ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مصرف آب، گفت: عدم استفاده از آب نماها و فواره ها در مراکز اداری و تفریحی وابسته حتی اگر به صورت بازچرخانی عمل می کنند، عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری فضاهای سبز در مراکز دولتی و الزام به نصب شیرهای کم مصرف و وسایل کاهنده مصرف آب از جمله راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان بازدید منظم از تاسیسات مصرف آب (شیرآلات، فلاش تانک و...) تعمیر و یا تعویض آن در صورت خرابی را در کاهش هدررفت آب موثر دانست و گفت: جلوگیری از شستشوی خودرو در ادارات و نهادها و عدم استفاده از آب شرب برای شستشوی فضای اداری از دیگر راهکارهای موثر در زمینه کاهش هدرفت آب است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی باید در نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی تلاش کنند، اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه موفق باشد و برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی نیازمند یاری همه دستگاه های دولتی و شهروندان گلستانی هستیم.