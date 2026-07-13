به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهرستان دورود، یکی از افراد مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال که اقدام به ارسال فیلم و تصاویر از محل برخورد پرتابه در شهرستان دورود کرده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی، دستگیر و بازداشت شد.

شناسایی متهم با عملیات اطلاعاتی و فنی

وی با تشریح جزئیات این پرونده افزود: این فرد پس از وقوع حادثه و برخورد بوستر موشک در یکی از مناطق شهرستان دورود، از محل حادثه اقدام به تهیه فیلم کرده و آن را برای شبکه معاند اینترنشنال ارسال کرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب دورود تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و بررسی‌های تخصصی، هویت متهم شناسایی شد و در عملیاتی هدفمند، وی کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب این اقدام، دستگیر و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

برخورد قانونی با همکاری با شبکه‌های معاند

الماسی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی هرگونه فعالیت در راستای اهداف شبکه‌های معاند را با دقت رصد می‌کنند، گفت: استفاده از فضای مجازی در چارچوب قوانین، حق قانونی همه شهروندان است، اما هرگونه ارتباط، همکاری، ارسال اطلاعات یا فعالیت سازمان‌یافته در جهت منافع شبکه‌های معاند و ضدانقلاب، از سوی نهادهای مسئول مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف یا همکاری با شبکه‌های معاند، مطابق قوانین کشور با عوامل آن برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.