https://mehrnews.com/x3cyvD ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6887225 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ عزاداری مردم در بیست و نهمین شب محرم یاسوج- مردم یاسوج در بیست و نهمین شب ماه محرم به عزاداری پرداختند. دریافت 77 MB کد مطلب 6887225 کپی شد مطالب مرتبط کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست برچسبها یاسوج مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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