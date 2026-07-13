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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

عزاداری مردم در بیست و نهمین شب محرم

عزاداری مردم در بیست و نهمین شب محرم

یاسوج- مردم یاسوج در بیست و نهمین شب ماه محرم به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6887225

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