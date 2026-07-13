  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱

تجمع مردم چرام در صد و چهارمین شب

تجمع مردم چرام در صد و چهارمین شب

چرام-مردم چرام در صد و چهارمین شب از قرارهای شبانه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

دریافت 36 MB
کد مطلب 6887229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها