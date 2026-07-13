https://mehrnews.com/x3cyvJ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6887229 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ تجمع مردم چرام در صد و چهارمین شب چرام-مردم چرام در صد و چهارمین شب از قرارهای شبانه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. دریافت 36 MB کد مطلب 6887229 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما