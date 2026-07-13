دلدادگی مردم به رهبر شهید از فراز گلدسته مسجد جمکران حیرت انگیز بود

حسین یاراحمدی عکاس خبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تجربه حضور خود در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: صبح روزی که پیکر مطهر رهبر شهید برای مراسم تشییع به مسجد جمکران منتقل شد، یکی از متفاوتترین و ماندگارترین روزهای فعالیت حرفهای من در عرصه عکاسی خبری رقم خورد.
وی گفت: طی سالهای فعالیت خبری در مراسمهای بزرگ و تشییعهای میلیونی متعددی حضور داشتهام و نزدیکترین تجربهای که از نظر عظمت جمعیت به ذهنم میرسد، مراسم تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان است که جلوهای کمنظیر از ارادت مردم را به نمایش گذاشت.
این عکاس خبری افزود: برای آنکه هیچ بخشی از این رویداد را از دست ندهم، چند روز زودتر از قم راهی تهران شدم و در طول روزهای منتهی به مراسم، به دلیل حجم مأموریتها فرصت استراحت کافی نداشتم.
وی ادامه داد: ساعت یک بامداد خود را به محل برگزاری مراسم وداع در مصلای تهران رساندم در حالی که آغاز برنامه از ساعت هفت صبح بود و پس از دو روز پوشش مراسم وداع و یک روز عکاسی از تشییع گسترده در تهران، با موتور یکی از همکاران راهی قم شدم.
یاراحمدی گفت: مسیر بازگشت به قم با موتور بسیار سخت و طاقتفرسا بود اما پس از استراحتی کوتاه، شارژ تجهیزات و آمادهسازی کارتهای حافظه، بدون فوت وقت راهی مسجد مقدس جمکران شدم تا مأموریت عکاسی را ادامه دهم.
وی افزود: پیش از مراسم هماهنگی لازم انجام شده بود تا برای دفتر رهبر معظم انقلاب عکاسی کنم و در محدوده عملیاتی ویژه مستقر شوم که پس از پیگیریهای فراوان و طی مراحل هماهنگی، نام من در فهرست عکاسان قرار گرفت و امکان ورود به مسجد فراهم شد.
این عکاس خبری بیان کرد: پس از تقسیم وظایف، مسئولیت ثبت تصاویر از ارتفاعات مسجد به من واگذار شد و به همین دلیل راهی گلدسته و پشتبام مسجد شدم تا نماهای گستردهای از اجتماع مردم ثبت کنم.
وی ادامه داد: در مسیر استقرار چندین مرتبه از سوی عوامل مستقر به پایین هدایت شدم اما با انجام هماهنگیهای مجدد اجازه ادامه فعالیت صادر شد و توانستم خود را به بام مسجد برسانم.
دریای جمعیت اشکم را جاری کرد
یاراحمدی گفت: بارها در سالهای گذشته بر فراز مسجد جمکران رفته بودم اما هیچگاه چنین تراکم عظیمی از جمعیت را مشاهده نکرده بودم و هنگامی که از ارتفاع به سیل عزاداران نگاه کردم، تحت تأثیر این صحنه اشک از چشمانم جاری شد.
وی افزود: از شرق تا غرب مسجد و مسیرهای اطراف را عکاسی کردم اما در طول کار بارها با تذکر نیروهای امنیتی مواجه شدم و چندین مرتبه نیز به پایین هدایت شدم.
این عکاس خبری اظهار کرد: زمانی که دیگر امکان ادامه فعالیت در برخی نقاط وجود نداشت، تصمیم گرفتم به بالای گلدسته مسجد بروم که مرتفعترین نقطه قابل دسترسی برای ثبت تصاویر بود.
وی گفت: به دلیل نگرانی از محدودیتهای احتمالی، در تمام مدت تقریباً از تلفن همراه خود استفاده نکردم و تنها همان فیلم کوتاهی را که بعداً در صفحه شخصیام منتشر شد، ضبط کردم که با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد.
طنین نماز در ارتفاع تجربهای فراموشنشدنی بود
یاراحمدی افزود: از فراز گلدسته، امتداد جمعیت از بلوار پیامبر اعظم(ص) تا داخل مسجد به وضوح دیده میشد و منظرهای شبیه فرشی یکپارچه از انسانهای عزادار در برابر چشمانم قرار داشت که عظمت آن توصیفناپذیر بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از صحنههایی که هرگز فراموش نخواهم کرد، انعکاس صدای نماز به امامت حضرت آیتالله جوادی آملی بود که به دلیل گستردگی صفوف نمازگزاران و فاصله بلندگوها، صدای تکبیرها با چند ثانیه تأخیر به محل استقرار من میرسید و حس متفاوتی را ایجاد کرده بود.
این عکاس خبری بیان کرد: در همان ارتفاع، نیروهای اجرایی مراسم مستقر بر روی گلدستهها را نیز مشاهده میکردم و همین موضوع باعث میشد با احتیاط بیشتری به فعالیت خود ادامه دهم.
وی گفت: برای اقامه نماز دوم خود را به محل نزدیکتری نسبت به پیکر مطهر رهبر شهید رساندم و موفق شدم تصاویر دیگری از این مراسم ثبت کنم.
یاراحمدی در پایان افزود: پس از پایان عکاسی، فرصت کوتاهی پیدا کردم تا فیلم ثبتشده را در فضای مجازی منتشر کنم و پس از خروج پیکر مطهر از مسجد، تا جایی که توان جسمیام اجازه میداد، همراه کاروان تشییع حرکت کردم و این مأموریت را به پایان رساندم.
وی عنوان کرد: قطعی اینترنت، مشکلات فراوان تردد به دلیل ازدحام جمعیت و خستگی شدید از جمله سختی های کار خبری در این مراسم بود.
قم- عکاس خبری با روایت مشاهدات خود از پوشش مراسم تشییع رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران از دشواریهای ثبت تصاویر از مرتفعترین نقاط مسجد و تجربهای متفاوت از بزرگترین اجتماع عزاداران سخن گفت.
حسین یاراحمدی عکاس خبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تجربه حضور خود در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: صبح روزی که پیکر مطهر رهبر شهید برای مراسم تشییع به مسجد جمکران منتقل شد، یکی از متفاوتترین و ماندگارترین روزهای فعالیت حرفهای من در عرصه عکاسی خبری رقم خورد.
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