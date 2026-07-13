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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷

صدای انفجار حوالی کنگان شنیده شد

صدای انفجار حوالی کنگان شنیده شد

بوشهر - بامداد سه‌شنبه، صدای چند انفجار در مناطقی از شهرستان کنگان شنیده شد اما منابع رسمی هنوز در این باره اعلام نظر نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از اهالی شهرستان کنگان، بامداد سه‌شنبه صدای چند انفجار را شنیده‌اند.

هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.

کد مطلب 6887261

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