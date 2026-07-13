صدای انفجار حوالی کنگان شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از اهالی شهرستان کنگان، بامداد سه‌شنبه صدای چند انفجار را شنیده‌اند.

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