https://mehrnews.com/x3cyWS ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6888315 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ میدان داری تربت جامیها در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن تربت جام- همزمان با صد و سی و ششمین شب از تجمعات مردمی، تربت جامیها میدان داری می کنند. دریافت 28 MB کد مطلب 6888315 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و ششمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان نمایش اتحاد و انسجام ملی در یکصد و سی و ششمین شب اجتماعات کاشمر سفر آخر آقای شهید به مشهد؛ تجدید بیعت با اشک و پرچمهای سرخ با رهبر حماسه حضور مردم در تجمعات شبانه تربت حیدریه یکصد و سی و پنجمین قرار شبانه مردم تربت حیدریه قیام شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۶ خروش مردم دیار سربداران در لبیک به خون خواهی امام شهید برچسبها تربت جام خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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