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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴

میدان داری تربت جامی‌ها در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن

میدان داری تربت جامی‌ها در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن

تربت جام- همزمان با صد و سی و ششمین شب از تجمعات مردمی، تربت جامی‌ها میدان داری می کنند.

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کد مطلب 6888315

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