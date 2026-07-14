عدالت آموزشی در چهارمحال و بختیاری گسترش یابد

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی و آموزشی در فصل تابستان با چالش‌های متعدد مواجه هستند، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با رویکردی فعال و هدفمند، برنامه‌های گسترده‌ای را برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان این استان تدارک دیده است.

این کانون که همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تربیتی و فرهنگی کشور شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با تمرکز بر مهارت‌آموزی و آموزش‌های حضوری، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌ها پیدا کند.

روح‌الله واحد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، در تشریح این برنامه‌ها بر استمرار فعالیت‌ها حتی در شرایط سخت تأکید کرده و از رشد قابل توجه آمار امانت کتاب خبر داده است.

این رویکرد نشان‌دهنده تعهد کانون به رسالت اصلی خود یعنی تقویت بنیه فرهنگی و علمی نسل آینده است. برنامه‌ریزی دقیق برای تابستان ۱۴۰۵ با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» در حال اجراست و رشته‌های نوینی به سبد آموزشی کانون اضافه شده تا پاسخگوی نیازهای روزافزون کودکان و نوجوانان باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال بالای خانواده‌ها، از برگزاری کاملاً حضوری کلاس‌ها در تابستان خبر داده و تأکید کرده که آموزش مجازی در برنامه‌های این دوره جایی ندارد. این تصمیم بر اساس بازخوردهای مثبت والدین و کودکان اتخاذ شده و هدف آن ایجاد فضای واقعی تعامل، خلاقیت و مهارت‌آموزی است.

از اردیبهشت‌ماه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای آغاز شده و فراخوان جذب مربیان جدید منتشر گردیده است. در این راستا، ۴۰ رشته تخصصی برای تابستان فعال شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مهارت‌محور هستند. تمرکز ویژه بر پسران و تقویت اعتماد به نفس از طریق فن بیان، از جمله ویژگی‌های بارز برنامه‌های تابستانی کانون در استان است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مربیان متخصص، تلاش می‌کند تا عدالت آموزشی را در سطح استان گسترش دهد و هیچ خانواده‌ای به دلیل محدودیت‌های مالی از این برنامه‌ها محروم نماند.

از ابتدای جنگ تاکنون هیچ‌گونه تعطیلی در فعالیت‌های کانون نداشته‌ایم

روح‌الله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه‌های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: از ابتدای جنگ تاکنون هیچ‌گونه تعطیلی در فعالیت‌های کانون نداشته‌ایم و مراکز ما همواره فعال بوده‌اند. این موضوع در آمار امانت کتاب نیز کاملاً مشهود است؛ به‌طوری‌که در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴ رشد ۷۵ درصدی امانت کتاب ثبت شد

وی تصریح کرد: این استقبال نشان‌دهنده نیاز جدی کودکان و نوجوانان به حضور فیزیکی در مراکز است و به همین دلیل آموزش‌ها در تابستان کاملاً حضوری برگزار می‌شود.

واحد افزود: از ابتدای اردیبهشت برنامه‌ریزی تابستان را آغاز کردیم، فراخوان جذب مربیان جدید منتشر شد و رشته‌های تازه‌ای به مراکز اضافه کردیم. شعار تابستان امسال نیز «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» انتخاب شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رشته‌های جدید گفت: نجوم مقدماتی و پیشرفته، انیمیشن، تولید و تدوین فیلم با موبایل و کارگاه هوافضا از جمله رشته‌های جدیدی هستند که امسال اضافه شده‌اند. کارگاه هوافضا یکی از جذاب‌ترین دوره‌هاست که از ساخت موشک‌های آبی و سوختی تا پاراگلایدر و هواپیماهای مدرن را شامل می‌شود و مدرس آن یک نوجوان خلاق است که خود چندین هواپیما ساخته است.

واحد ادامه داد: در مجموع ۴۰ رشته تخصصی برای تابستان فعال شده و تأکید بر مهارت‌آموزی به ویژه برای پسران است. خروجی برخی کارگاه‌ها نیز به رویدادهایی مانند جشنواره پرواز هواپیماها و موشک‌های ساخته‌شده توسط نوجوانان تبدیل می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی فن بیان انجام شده تا اعتمادبه‌نفس کودکان تقویت گردد و بازی به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد: شهریه‌ها بسیار پایین است و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت کاملاً رایگان ثبت‌نام می‌شوند. به مربیان تأکید شده که هیچ خانواده‌ای نباید ناراضی از کانون خارج شود و حتی در صورت عدم تحت پوشش بودن، راهکارهایی برای پوشش رایگان اندیشیده شده است.

مربیان با صبر و حوصله و تخصص بالا با کودکان برخورد می‌کنند

مینا عسگری یکی از والدینی که فرزندش در برنامه‌های تابستانی کانون چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام کرده، در گفتگو با اشاره به رشد چشمگیر فرزندش در مهارت‌های عملی و اعتماد به نفس، تأکید کرد: برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری تأثیر بسیار مثبتی بر روحیه و یادگیری کودکش گذاشته است.

وی افزود: رشته‌های جدید مانند کارگاه هوافضا و انیمیشن، فرزندش را به شدت جذب کرده و ساعت‌ها با علاقه در مرکز حضور پیدا می‌کند. این والدین معتقد است که شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» بسیار الهام‌بخش بوده و کودکان را به فکر ساختن آینده کشور انداخته است.

این مادر از رویکرد عدالت‌محور کانون قدردانی کرد و گفت: شهریه پایین و امکان ثبت‌نام رایگان برای خانواده‌های نیازمند، بار مالی سنگینی را از دوش والدین برداشته است. به گفته او، مربیان با صبر و حوصله و تخصص بالا با کودکان برخورد می‌کنند و این امر باعث شده خانواده‌ها با اطمینان کامل فرزندشان را به کانون بسپارند.

وی ادامه داد: احیای اردوهای علمی در برنامه‌های تابستانی، فرصتی عالی برای آشنایی نوجوانان با دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف است و این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت هویت ملی کمک کند، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و امکانات بیشتری به مراکز اضافه شود.

وی تاکید کرد: کانون پرورش فکری نه تنها یک مرکز آموزشی، بلکه فضایی امن و تربیتی برای رشد همه‌جانبه کودکان است و خانواده‌ها باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنند.

تمرکز بر آموزش حضوری در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه بوده است

ریحانه کیوانی یک کارشناس آموزشی فعال در حوزه اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در استان چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه‌های تابستانی کانون را بسیار جامع و آینده‌نگرانه ارزیابی کرد.

این کارشناس با اشاره به رشد ۷۵ درصدی امانت کتاب، آن را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های فرهنگی کانون دانست و گفت: تمرکز بر آموزش حضوری در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه بوده است.

وی افزود: اضافه شدن رشته‌هایی مانند هوافضا، رباتیک و انیمیشن، کانون را به سطحی بالاتر از یک مرکز تفریحی ساده برده و آن را به یک پلتفرم واقعی مهارت‌آموزی تبدیل کرده است.

کیوانی بیان داشت: استفاده از مربیان جوان و خلاق مانند نوجوان متخصص در کارگاه هوافضا، الگوی بسیار خوبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری روی فن بیان و بازی‌محور کردن فعالیت‌ها، نیازهای روانشناختی کودکان را به خوبی پوشش می‌دهد و به تقویت اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

کیوانی همچنین از راه‌اندازی آزمایشگاه رباتیک به صورت اشتراکی قدردانی کرد: هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش داده است.

این کارشناس با اشاره به هم‌پوشانی فعالیت‌ها با سایر نهادها، تفاوت کانون را در رویکرد هدفمند و مسیر آموزشی پیوسته از ۵ تا ۱۵ سالگی دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مربیان خارج از کانون نیز کیفیت کلی آموزش‌ها را یکسان و ارتقا می‌بخشد.

کیوانی ابراز داشت: چنین برنامه‌هایی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و با تداوم این روند، شاهد نسل خلاق‌تر، ماهرتر و متعهدتری به ایران خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای ایفای نقش محوری در تربیت نسل آینده است.

با تمرکز بر مهارت‌آموزی عملی، آموزش‌های حضوری و استفاده از ظرفیت‌های بومی، کانون توانسته است فضایی جذاب و مؤثر برای کودکان و نوجوانان ایجاد کند، این رویکرد نه تنها نیازهای آموزشی را پاسخ می‌دهد، بلکه با تأکید بر عدالت و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، اصل دسترسی برابر به فرصت‌های فرهنگی را محقق می‌سازد. رشد آمار امانت کتاب و استقبال بالای والدین، مؤید موفقیت این سیاست‌هاست.

احیای اردوهای علمی، جشنواره‌های خروجی کارگاه‌ها و رشته‌های نوین مانند هوافضا و رباتیک، افق روشنی را پیش روی نوجوانان استان ترسیم می‌کند و آن‌ها را با دستاوردهای علمی کشور آشنا می‌سازد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با چنین برنامه‌ریزی‌هایی می‌تواند الگویی موفق برای سایر دستگاه‌های فرهنگی باشد و نقش خود را در تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور بیش از پیش ایفا کند.

در پایان، امید است که این روند رو به رشد ادامه یابد و با حمایت بیشتر مسئولان، امکانات کانون در استان چهارمحال و بختیاری توسعه یابد تا هیچ کودکی از فرصت‌های تربیتی و آموزشی محروم نماند.