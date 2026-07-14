طباطبایی: حضور مردم نقشه دشمن برای تجزیه ایران را خنثی کرد

حجت‌الاسلام سید علی اصغر طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دشمنان اسلام از یهود و وهابیت گرفته تا جریان‌های استکباری، نقشه شومی را برای تضعیف و تجزیه ایران طراحی کرده بودند. هدف آن‌ها تنها از بین بردن زیرساخت‌ها یا شهادت رهبری نبود، بلکه آن‌ها با نگاهی خام به دنبال تضعیف قدرت بین‌المللی ایران و ایجاد زمینه‌های جنگ داخلی بودند.

وی افزود:‌ وقایع اخیر و تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی داخلی، بخشی از برنامه‌ریزی اسرائیل برای ایجاد شکاف در جبهه داخلی بود. دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبر و فرماندهان، کشور به سمت جنگ داخلی و فروپاشی سوق داده می‌شود؛ اما آنچه نقشه آنان را نقش بر آب کرد، تنها قدرت نظامی نبود، بلکه «حضور قیام و بعثت مردم در خیابان‌ها» بود که نقش اصلی را در خنثی کردن توطئه ایفا کرد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در این مسیر، خداوند وعده داده است که اگر خیری از ما گرفته شود، بهتر یا مثل آن را جایگزین می‌کند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز به این حقیقت اشاره داشتند، این «خیر بهتر» در واقع همان قیام لله و حضور مستمر و حماسی مردم در خیابان‌هاست.

طباطبایی تصریح کرد: حضور مردم در ابتدای این جنگ باعث حفظ جمهوری اسلامی شد و این حضور در تشییع پیکر مطهر رهبر، حماسه‌ای رقم زد که با حضور ۴۰ میلیون انسان، پای این انقلاب را برای همیشه به خاک ایران امضا کرد.

وی بیان کرد: این تشییع عظیم، نه تنها قدرت و بنیه قوی پشت این نظام را به رخ جهانیان کشید، بلکه باعث شد دشمنان تا سال‌ها حتی فکر براندازی یا تجزیه جمهوری اسلامی ایران را هم از سر خود بیرون کنند. این جمعیت، پیامی روشن بود مبنی بر اینکه قدرت عظیم مردم، پشتوانه اصلی این حکومت اسلامی است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: یکی دیگر از برکات این انسجام، از بین رفتن کرختی اجتماعی و تبدیل شدن فریادهای پراکنده به یک «فریاد واحد برای انتقام» بود. وقتی سی میلیون انسان یکپارچه شدند تا خونخواهی رهبر شهید را طلب کنند، این پیام باعث شد تا تمام مسئولین برای تحقق انتقام از قاتلین، با تمام توان دنبال هدف خود باشند و پرچم خونخواهی در کشور برافراشته شود.

طباطبایی یادآور شد: ما امیدواریم که تمامی قاتلان و مسببان این جنایات، از سناتورهای قاتل تا تمامی عاملان شهادت فرماندهان و کودکان میناب و ناوچه دنا، تک‌تک به دست فرزندان سپاه و جمهوری اسلامی به سزای اعمال خود برسند و به درک واصل شوند؛ چرا که خون این عزیزان هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.