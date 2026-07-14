به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در نشستی به همراه استاندار، معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی استان با هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، مسائل و پروژههای بزرگراهی در شهرستان دشتستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی با اشاره به محورهای مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات بررسی شده، پروژه بزرگراه دالکی–کنارتخته بود که بر اساس گزارشهای ارائه شده، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار است و در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
رضایی افزود: مقرر شد با تأمین اعتبار لازم، این پروژه در سال جاری به بهرهبرداری برسد و امیدواریم طی ماههای آینده شاهد افتتاح آن باشیم.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه بزرگراه برازجان–اهرم نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری وزارت نفت، روند پیشرفت این طرح تسریع شود.
وی همچنین به طرح تقاطع غیرهمسطح وحدتیه اشاره کرد و گفت: در این جلسه برای آغاز اجرای این پروژه در آینده قول مساعد داده شد و بخشی از مسیر وحدتیه نیز توسعه خواهد یافت.
رضایی با تقدیر از تلاشهای مدیران اجرایی استان، تصریح کرد: موضوع راهآهن بوشهر–شیراز و اتصال برازجان به خط آهن از دیگر محورهای مهم این نشست بود که مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
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