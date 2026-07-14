هوای گرم تا روز جمعه در همدان ماندگار است

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان در پنج روز آینده، اظهار کرد: آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، بهویژه در ساعات بعدازظهر، وزش موقت باد پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در برخی ساعات بهویژه در مناطق شرقی استان، شاهد غبار رقیق خواهیم بود، افزود: از نظر دمایی تا روز جمعه تغییرات محسوسی را در استان نخواهیم داشت و هوای گرم همچنان در منطقه ماندگار است؛ با این حال در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، یک تا دو درجه از گرمای هوا در سطح استان کاسته خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان به گزارش دمای ایستگاههای هواشناسی اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته بیشینه دما با ۴۱ درجه سانتیگراد از اسدآباد گزارش شد و کمینه دما نیز صبح امروز با ۱۵ درجه سانتیگراد مربوط به شهرستان بهار بود و دمای هوا در مرکز استان در گرمترین ساعات به ۳۹ و در خنکترین ساعات به ۱۸ درجه سانتیگراد رسید.
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