توصیه رئیس دانشگاه علامه درباره گفتگو با هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، صبح امروز در چهارمین همایش بینالمللی «یادگیری سیار در عصر هوش مصنوعی؛ تحول در نظامهای آموزشی و مهارتآموزی در حوزه صنعت» که در دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: در دانشگاه تلاش کردهایم زمینه ورود به فعالیتهای جدید را فراهم کنیم تا هم نیازهای استادان و دانشجویان را شناسایی کنیم و هم بتوانیم آموزش را با تحولات روز همسو سازیم.
وی افزود: یکی از مهمترین این تحولات، یادگیری سیار است؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید تنها به آموزش از طریق تلفن همراه محدود به نظر برسد، اما با بررسی دقیقتر مشخص میشود که امروز به یک رویکرد مهم آموزشی تبدیل شده است که بر اصولی همچون دسترسی فوری، حضور فعال فراگیر و تعامل پیوسته استوار است.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: هرچه سرمایهگذاری مادی و معنوی بیشتری در این حوزه انجام دهیم، آموزش کشور بهتر میتواند همگام با روندهای جهانی حرکت کرده و پاسخگوی نیازهای نسل جوان باشد؛ نسلی که در بسیاری از فناوریهای نوین از نسلهای پیشین پیشی گرفته است.
احمدوند در ادامه با اشاره به چالشهای ورود هوش مصنوعی به نظام آموزش عالی گفت: این حوزه با چالشهای زیرساختی و نهادی مواجه است. امروز جوانان با ابزارهای متعددی روبهرو هستند، اما فرهنگ استفاده صحیح از این فناوریها به اندازه کافی آموزش داده نشده است.وی افزود: هیچکس نمیتواند مانع استفاده از هوش مصنوعی شود، اما استفاده صحیح از آن نیازمند آموزش است تا بدانیم چگونه از این فناوری بهره ببریم.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان تجربهای در زمینه ارزیابی آثار علمی اظهار داشت: گاهی عنوان میشود که بخشی از یک پژوهش توسط هوش مصنوعی تولید شده است، اما در مواردی مشاهده کردهام دانشجویی که چنین ادعایی درباره او مطرح شده بود، برای تمام مطالب خود منابع دقیق و حتی شماره صفحات را ارائه کرد و مشخص شد مطالب از منابع معتبر استخراج شده است.
وی ادامه داد: خود من نیز گاهی برای بررسی موضوعات مختلف با هوش مصنوعی گفتوگو میکنم و میبینم که این فناوری منابع متعددی را معرفی میکند، اما این منابع باید با نگاه انتقادی بررسی شوند و نباید هر آنچه هوش مصنوعی ارائه میدهد، بدون ارزیابی پذیرفته شود.
احمدوند با تاکید بر ضرورت آموزش استادان و دانشجویان در زمینه استفاده از هوش مصنوعی گفت: علاوه بر آموزش، باید سیاستگذاری منسجم و دستورالعملهای مشخصی برای نحوه استفاده از هوش مصنوعی در حوزههای آموزشی و پژوهشی تدوین شود تا استادان و دانشجویان بتوانند از این فناوری به شکل صحیح بهره ببرند.
وی سومین چالش را ارتقای سواد دیجیتال و نگاه انتقادی به هوش مصنوعی عنوان کرد و افزود: اگر رویکرد انتقادی نداشته باشیم، از ظرفیتهای واقعی این فناوری بهرهمند نخواهیم شد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هوش مصنوعی فرصتی برای بازاندیشی در آموزش است، اظهار داشت: این فناوری میتواند دانشگاه را از یک مکان صرفاً فیزیکی به یک شبکه یادگیری تبدیل کند. دانشگاه آینده صرفاً محلی برای انتقال اطلاعات نیست، بلکه زیستبومی فناورانه برای یاددهی و یادگیری است؛ محیطی که در آن دانشجویان به کاوشگران و طراحان آینده تبدیل میشوند و نقش استاد نیز از انتقالدهنده دانش به هدایتگر، کاوشگر و طراح آینده تغییر میکند.
احمدوند در پایان با اشاره به اقدامات دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: ساختار آموزشی دانشگاه را تغییر دادهایم و مدیریت «تحول و توسعه» را راهاندازی کردهایم که حدود دو تا سه هفته است فعالیت خود را آغاز کرده و مباحث مربوط به فناوریهای نوین آموزشی را دنبال میکند. امیدواریم بتوانیم در یک دوره زمانی مناسب، فاصله دانشگاه با فناوریهای نوین و دانشگاههای پیشرو را کاهش دهیم، هرچند با محدودیتهای جدی بودجهای مواجه هستیم و امیدواریم با همکاری و همت همکاران این مسیر را با موفقیت طی کنیم.
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