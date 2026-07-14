به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه معاونت فنی و عمرانی ثابت کرد که اقدام عمرانی تنها آسفالت یک خیابان نیست، اظهار کرد: عمران یعنی ارتقاء کیفیت زندگی و سرمایه گذاری برای آینده شهری که میلیون ها نفر در آن زندگی می کنند. عزم جدی برای عقب ماندگی های گذشته شکل گرفته و این تلاش ها نشان می دهد شهرداری در مسیر تحول زیرساختی قرار گرفته است.

وی افزود: امروز پروژه هایی همچون آزادراه شهید شوشتری، بزرگراه شهید بروجردی و ادامه بزرگراه یادگار امام و اصلاح تقاطع ها، افزایش ایمنی را به دنبال داشته است. بهره برداری از ۳۱۸ پروژه شاخص عمرانی نشان می دهد که هر پنج روز یک پروژه در پایتخت افتتاح شده و این به معنای کاهش استهلاک خودروها در تهران است.

وی با بیان اینکه تجربه بحران های اخیر نشان می دهد که تاب آوری شهر پیش از بحران ایجاد می شود نه پس از آن، یادآور شد: امروز ده ها پل بهسازی و مقاوم سازی شده و یا در حال بهسازی لرزه ای است و این روند باید با قدرت ادامه پیدا کند.

به گفته وی؛ رعایت زمان بندی پروژه ها و انضباط مالی در اجرای پروژه ها از مواردی است که شورا بر آن نظارت می کند.

وی با اعلام اینکه بودجه پروژه های عمرانی در این دوره مدیریت شهری ۱۴ برابر شده است، تصریح کرد: از معاونت فنی و عمرانی شهرداری و سازمان های مربوطه برای تلاش های شبانه روزی تقدیر می کنیم.

به گفته وی؛ امروز مردم از ما انتظار اختلاف و جدال ندارند و انتظار محلاتی آبادتر و معابری با ترافیک کمتر دارند که باید تلاش خود را برای این موضوع به کار بگیریم.