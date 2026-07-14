به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی شورای شهر با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: تفکر و فرهنگ عاشورا که از سوی امام حسین (ع) پایهگذاری شد و امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب آن را به جامعه آموختند، با شهادت ایشان در همان مسیر استمرار یافت و این مکتب تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه خون رهبر شهید موجب تقویت جبهه آزادیخواهان خواهد شد، افزود: وظیفه خود میدانم از حضور پرشور و باشکوه دهها میلیونی مردم که با عشق، وفاداری و ولایتمداری در مراسم تشییع حضور یافتند، قدردانی کنم. این حضور، پاسخی قاطع به دشمنان ایران بود.
قدردانی از دستگاههای خدمترسان
پیرهادی از تمامی دستگاهها و نیروهایی که در برگزاری مراسم مشارکت داشتند، تقدیر کرد و گفت: شهرداری تهران، پاکبانان، نیروهای آتشنشانی، کارکنان بخشهای مختلف شهرداری، پلیس راهور، نیروهای نظامی و انتظامی، گروههای جهادی و مردمی، کادر درمان، جمعیت هلالاحمر، رسانه ملی و خبرنگاران، همگی شبانهروز برای خدمترسانی تلاش کردند و شایسته قدردانی هستند.
وی افزود: فعالیت گروهی و انسجام میان دستگاههای مختلف در این مراسم کمنظیر بود و در بازدیدهای میدانی، هماهنگی مطلوب میان مجموعههای مختلف، چه در داخل شهرداری و چه میان سایر دستگاهها، بهخوبی قابل مشاهده بود.
ضرورت ثبت و مستندسازی تجربه مدیریت مراسم
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با قدردانی از همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی سپاه تهران بزرگ، اظهار کرد: این تجربه موفق باید بهصورت مستند ثبت و تدوین شود تا بتوان از آن در مدیریت رویدادهای بزرگ آینده استفاده کرد.
وی همچنین پیشنهاد داد شهرداری تهران در یکی از جلسات آینده شورای شهر، گزارش جامعی از اقدامات و خدمات ارائهشده در جریان مراسم تشییع به اعضای شورا ارائه کند تا ابعاد مختلف این خدمترسانی برای افکار عمومی و نمایندگان مردم تشریح شود.
علوی: خدمات حمل و نقل عمومی تا پایان جنگ رایگان باشد
در ادامه، سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی یکی از دستورهای صحن شورا با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: در دوران جنگ و بحران، تصمیمگیریها باید بر اساس مصالح کلان کشور انجام شود و نباید صرفاً به برداشتهای محدود از قانون اکتفا کرد.
وی با اشاره به فضای حاکم بر جلسات شورا، از اعضا خواست ضمن حفظ احترام متقابل، از ایجاد فضای دوقطبی و دستهبندیهای سیاسی، بهویژه با نزدیک شدن به انتخابات، پرهیز کنند و افزود: امروز جوانان توانمند و آیندهداری در شورای شهر حضور دارند و باید با رفتار و عملکرد مناسب، الگوی درستی برای آنان باشیم.
علوی با بیان اینکه در شرایط خاص کشور، مسئولان باید بر اساس نیازهای نظام و منافع عمومی تصمیمگیری کنند، گفت: همانگونه که در مقاطع مختلف، از جمله شرایط جنگی و بحرانهای گذشته، تصمیماتی متناسب با مصالح کشور اتخاذ شده است، امروز نیز باید با همین نگاه عمل کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به نقش مدیریت شهری در شرایط فعلی، تصریح کرد: شهردار تهران که برخاسته از رأی شورای اسلامی شهر و دارای رویکرد انقلابی است، هر جا احساس کند کشور به حضور و اقدام او نیاز دارد، باید با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری در میدان حاضر شود.
علوی در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرحشده درباره خدمات رایگان سازی حمل و نقل عمومی پیشنهاد کرد خدمات مربوط به آرامستانهای تهران تا پایان شرایط جنگی به صورت رایگان ارائه شود.
وی افزود: پیشنهاد میکنم رایگان بودن این خدمات تا پایان جنگ ادامه داشته باشد و در این فاصله، فرصت کافی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و تصمیمگیری درباره ادامه آن فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تأکید کرد: نباید تصور کنیم که شرایط جنگ به پایان رسیده است؛ همچنان تهدیدها و حملات ادامه دارد و تا پایان کامل جنگ باید تصمیمات متناسب با این شرایط اتخاذ شود.
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