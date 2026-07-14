ژاپن هم پس از چین و آمریکا موشک قابل بازیافت پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این سازمان موشک RV-X را در «مرکز آزمایش نوشیرو» واقع در شمال شرق ژاپن تست کرد که طی آن موشک ۱۱ متری از زمین بلند شد و بعدا به طور عمودی در ۱۶ متری محل پرتاب فرود آمد. این نخستین باری است که سازمان فضایی ژاپن توانسته به طور موفقیت آمیز یک موشک را از زمین بلند کند و فرود بیاورد که نشان دهنده نقطه عطفی در برنامه فضایی کشور است.

JAXA اکنون تصمیم دارد موشک RV-X را به ارتفاع ۱۰۰ متری بفرستد و پس از آن پرتاب های مداری انجام دهد.

آزمایش موشک جدید یک روز پس از آن انجام شد که چین به طور موفقیت آمیز یک موشک چند بار مصرف را با استفاده از یک سامانهٔ دریاییِ بازیابی با تور فرود آورد. موشک چینی لانگ مارچ ۱۰B برای یک ماموریت واقعی جهت ارسال ماهواره به مدار زمین، پرتاب شد.

اکنون علاوه بر چین، ژاپن نیز به قابلیت بازیافت موشک پس از پرتاب که قبلا فقط در اختیار اسپیس ایکس بود دست می یابد.