بوستر موشک چینی برای نخستین بار بازیابی شد؛ رقابت با ایلان ماسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این عملیات طی نخستین پرتاب موشک لانگ مارچ ۱۰B انجام شد و بازیابی آن نیز فرایندی خارق العاده بود. بوستر نخست موشک مذکور به آرامی روی ساختاری شبکه مانند که به وسیله یک کشتی در دریا حمل می شد، فرود آمد.

«شرکت علوم و فناوری هوافضای چین» (CASC) مدت کوتاهی پس از پرتاب در شبکه اجتماعی نوشت: این ماموریت نشان دهنده نخستین بازیابی کنترل شده موفقیت آمیز یک وسیله پرتاب در کشور و نخستین عملیات بازیابی مبتنی بر شبکه یک وسیله پرتاب به حساب می آید. این امر نشان دهنده یک دستاورد تاریخی برای کشور در حوزه فناوری موشک های قابل بازیافت است و زیربنایی مستحکم برای تسریع دسترسی به قابلیت های فضایی است.

به گفته CASC که بزرگترین پیمانکار برنامه فضایی چین به حساب می آید، «لانگ مارچ۱۰B »یک موشک دو طبقه به طول ۶۳ متر است. بوستر نخست موشک کروسین و اکسیژن مایع(LOX) می سوزاند و بوستر دوم از LOX و متان مایع به عنوان سوخت استفاده می کند. این موشک در حالت بازیافت می تواند ۱۶ تن بار را به مدار پایین زمین ببرد.

جالب آنکه این موشک در نخستین پرتاب خود یک ماهواره را به مدار از پیش تعیین شده اش برد.

مقامات CASC در پستی نوشتند: حدود شش دقیقه پس از جدا شدن بوستر اول و دوم، بوستر نخست به طور عمودی به زمین بازگشت و به طور موفقیت آمیز در یک پلتفرم بازیابی دریایی با استفاده زا سیستم شبکه فرود آمد.

این موشک با توانایی حمل ۱۶متر یک تن بار به مدار زمین با فالکون۹ متعلق به اسپیس ایکس با قابلیت حمل بار ۲۲.۸ متریک تن مقایسه می شود.

چین از حدود ۱۰ سال قبل تحقیق و توسعه ساخت موشک هایی با قابلیت بازیافت را آغاز کرده تا بتواند با شرکت آمریکایی اسپیس ایکس رقابت کند. چنین دستاوردی یک تهدید جدید برای صنعت فضایی آمریکا به حساب می آید و چین را یک گام به دستیابی به فناوری های برتر حوزه فضایی نزدیک می کند.