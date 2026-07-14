سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی و نظم ترافیکی در جاده‌ها، از اجرای یک طرح ویژه و ضربتی با هدف مقابله قاطع با رفتارهای پرخطر رانندگی خبر داد.

وی با اعلام بازه زمانی این طرح افزود: این عملیات ویژه از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده و تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه در تمامی معابر برون‌شهری و محورهای مواصلاتی استان اصفهان به مرحله اجرا درآمده است.

سرهنگ میرزایی با تکیه بر تحلیل‌های فنی و آماری از وضعیت تصادفات جاده‌ای استان، تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تصادفات ناگوار در جاده‌های استان، ریشه در رفتارهای مخاطره‌آمیز و بی‌توجهی برخی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی دارد. وی تاکید کرد که پلیس راه استان اصفهان با استفاده از حداکثر ظرفیت عملیاتی خود، امنیت جانی هموطنان را خط قرمز خود دانسته و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی را برنمی‌تابد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در ادامه، مصادیق رفتارهای پرخطر را که مشمول برخورد قاطع پلیس خواهد بود، این‌گونه برشمرد: سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، نقص فنی خودروها، عدم استفاده از کمربند ایمنی و به‌ویژه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی که از عوامل اصلی حواس‌پرتی و بروز سوانح است، در زمره تخلفات حادثه‌ساز اولویت‌دار پلیس قرار دارند.

سرهنگ میرزایی با صراحت اعلام کرد که مأموران مستقر در تمامی محورها، دستور دارند در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات، بدون هیچ‌گونه اغماض، برابر قانون برخورد کنند.

وی در تشریح ضمانت‌های اجرایی این طرح نیز گفت: برخورد پلیس تنها به صدور قبض جریمه محدود نخواهد شد. در این طرح، علاوه بر اعمال قانون، توقیف ساعتی خودرو در محل و در صورت لزوم، انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ‌های مجاز پیش‌بینی شده است تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی محورهای استان تحت پوشش مستمر گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس قرار دارد و سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات نیز به صورت شبانه‌روزی هرگونه تخطی از قانون را رصد خواهند کرد. از تمامی رانندگان انتظار می‌رود با رعایت دقیق مقررات، ضمن حفظ جان خود و سرنشینان، پلیس را در اجرای این طرح خدمت‌رسان یاری کنند.