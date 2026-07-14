به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، از انسداد کامل محور هراز بهمنظور اجرای عملیات عمرانی و ایمنسازی در محدوده تونل زیارباغ خبر داد و گفت: بهدلیل اجرای عملیات لقگیری و پاکسازی سنگهای ناپایدار در محدوده کیلومتر ۹۰ محور هراز و تونل زیارباغ، این محور در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ بهصورت کامل در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا افزود: در مدت اجرای این عملیات، تردد تمامی وسایل نقلیه از جاده هراز ممنوع بوده و رانندگان باید برای انجام سفرهای خود از محورهای جایگزین فیروزکوه، کرج ـ چالوس و آزادراه قزوین ـ رشت استفاده کنند.
سردار کرمیاسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی را بررسی کرده و با رعایت قوانین و توصیههای پلیس، سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.
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