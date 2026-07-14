به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سمائی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی، اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامههای متعددی در حوزه مشارکتهای متنوع در نظر گرفتهایم که جزئیات و اعداد آن بهزودی بهصورت مکتوب در اختیار رسانهها قرار میگیرد، اما آنچه بیش از اعداد اهمیت دارد، ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به گستردگی نیازهای جامعه هدف سازمان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه جامعه هدف ما بسیار وسیع است و از دوران پیش از تولد تا سالهای پایانی عمر مددجویان را شامل میشود، افزود: شرایط امروز به وضوح نشان میدهد که نیازهای جامعه هدف بهزیستی بسیار فراتر از خدمات معمول است و از تامین مسکن و بستههای معیشتی گرفته تا هزینههای درمانی و وضعیت حقوق بازنشستگان، همگی مواردی هستند که به تنهایی از عهده سازمان خارج است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان همدان با اشاره به هدفگذاری بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: چهار محور اصلی برای پروژهها هدفگذاری شده است که شامل تامین بستههای معیشتی، حمایت از کودکان نیازمند و تقویت خدمات توانبخشی است.
سمائی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار من از رسانهها این است که به ما در آزادسازی ظرفیتهای مردمی کمک کنند چراکه اطلاعرسانی دقیق میتواند به ایجاد یک گفتمان عمومی برای حمایت از این جامعه هدف منجر شود و معتقدیم با همراهی مردم و پوشش رسانهای میتوان گامهای موثرتری برای ارتقای کیفیت زندگی مددجویان بهزیستی برداشت.
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