به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان در حوزه حمایت از کودکان اظهار کرد: سیاست خانواده‌محوری با فرهنگ ملی و دینی ما سنخیت دارد و در گذشته نیز حمایت از کودکان بی‌سرپرست توسط خانواده گسترده مانند پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، خاله و دایی انجام می‌شد.

وی افزود: با تغییر شرایط اجتماعی، نظام برنامه‌ریزی برای حمایت از این کودکان به سمت ایجاد مراکز شبانه‌روزی رفت، اما این روند به مرور باعث شد نقش خانواده در حمایت از کودکان کمرنگ شود؛ به همین دلیل رویکرد جدید بهزیستی تقویت بنیان خانواده است.

الوند گفت: در گذشته ۷۰ درصد منابع و اعتبارات حوزه کودکان به مراکز شبانه‌روزی اختصاص داشت، اما اکنون تلاش می‌کنیم منابع را به سمت خانواده‌محوری هدایت کنیم.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اظهار کرد: براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی می‌تواند برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست واحدهای شبانه‌روزی و روزانه ایجاد و حمایت کند.

وی افزود: این طرح به‌صورت آزمایشی در استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی و گلستان آغاز شده و تا پایان امسال اجرا خواهد شد.

الوند ادامه داد: این مراکز پس از ورود کودک به فرآیند قضایی و صدور حکم دادگاه، حمایت‌های لازم را ارائه می‌کنند. تیم مراقبت حرفه‌ای شامل مددکار اجتماعی، روانشناس، مربی تربیتی و مسئول فنی در این مراکز حضور دارند و با بررسی پرونده، انجام مصاحبه و ارزیابی شرایط کودک، مسیر حمایتی مناسب را تعیین می‌کنند.

وی گفت: کودک پس از طی این فرآیند و با حکم دادگاه، از طریق مدیریت مورد تحت حمایت قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود در صورت وجود شرایط مناسب، به خانواده بازگردد یا وارد خانواده جایگزین شود.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور افزود: در این مدل، کودک از صبح تا ساعت ۱۷ در مرکز خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، مهارت‌آموزی و تربیتی دریافت می‌کند و خانواده نیز همزمان از خدمات تخصصی و حمایتی بهره‌مند می‌شود.

الوند همچنین از راه‌اندازی «مرکز سلامت اجتماعی خانواده» خبر داد و گفت: این مراکز با هدف تقویت مهارت‌های زوجین، مهارت‌های فرزندپروری و پیشگیری از ورود کودکان به چرخه آسیب اجتماعی طراحی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر این برنامه به‌صورت پایلوت در استان‌های تهران و اصفهان اجرا می‌شود و فرآیند ارائه خدمات در سامانه مربوطه تعریف شده است.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح «مهربانی» گفت: این طرح در هفته بهزیستی رونمایی خواهد شد و دوشنبه هفته آینده به‌صورت همزمان در ۲۴ استان و ۹۱ مرکز اجرا می‌شود.

الوند ادامه داد: در این طرح از ظرفیت سالمندان توانمند استفاده می‌شود؛ زیرا سالمندان دارای شاخص‌هایی مانند مشارکت اجتماعی، سلامت، تجربه و مهارت هستند و می‌توانند با حضور در مراکز کودکان، نقش پدربزرگ و مادربزرگ معنوی را برای کودکان ایفا کنند.

وی افزود: این افراد به مدت یک هفته در مراکز حضور پیدا می‌کنند و در حوزه مهارت‌های اجتماعی و فردی با کودکان ارتباط برقرار می‌کنند.

الوند همچنین از راه‌اندازی خانه‌های موقت برای کودکان خبر داد و گفت: پیش از ورود کودک به مراکز، فرآیندی شبیه قرنطینه حمایتی پیش‌بینی شده است تا طی ۲۱ روز، وضعیت سلامت جسمی و شرایط کودک بررسی شود. پس از انجام آزمایش‌های پزشکی و بررسی‌های تخصصی، اگر شرایط خانواده فراهم باشد، کودک با حمایت‌های سازمان بهزیستی وارد خانواده می‌شود و برنامه حمایتی برای او ادامه پیدا می‌کند؛ اما اگر امکان بازگشت به خانواده وجود نداشته باشد، کودک با پرونده حمایتی وارد مرکز خواهد شد.