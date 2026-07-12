به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته بهزیستی در مازندران اظهار کرد: همزمان با چهلوششمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی، برنامههای این هفته از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه با شعار «بهزیستی کنار مردم» در سراسر استان برگزار میشود.
وی افزود: در این ایام، ۱۳۵ پروژه در بخشهای مختلف حمایتی، توانبخشی، اشتغال، مسکن و سلامت روان افتتاح خواهد شد که بخشی از برنامههای توسعهای سازمان برای ارتقای خدمات به جامعه هدف به شمار میرود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه توانمندسازی به جای حمایت صرف، رویکرد اصلی این سازمان است، گفت: در هفته بهزیستی ۸۶ واحد مسکونی به مددجویان واگذار و ۴۳ طرح خوداشتغالی نیز به بهرهبرداری میرسد تا زمینه افزایش استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد تحت پوشش فراهم شود.
رحمانی از توسعه خدمات سلامت روان در استان نیز خبر داد و اظهار کرد: یک مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی جدید در شهرستان بهشهر همزمان با این هفته آغاز به کار میکند تا دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی مشاورهای افزایش یابد.
وی همچنین از افتتاح مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان در شهرستان ساری خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی به سالمندان راهاندازی شده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: سه مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان نیز در شهرستانهای بابل و سیمرغ ویژه آقایان و در محمودآباد ویژه بانوان فعالیت خود را آغاز میکنند تا خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی به این افراد ارائه شود.
به گفته رحمانی، مرکز شبهخانواده نیز در شهرستان ساری افتتاح میشود و خدمات نگهداری و حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی را ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و اجتماعی هفته بهزیستی خاطرنشان کرد: تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره)، عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانوادههای شهدا، نشست با مسئولان استانی، بازدید از مراکز تحت نظارت، برگزاری نشست خبری، تور رسانهای، دیدار با بازنشستگان، برپایی میزهای خدمت و حضور رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها پیش از خطبههای نماز جمعه از جمله برنامههای پیشبینی شده برای این هفته است.
نظر شما