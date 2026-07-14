مشکل تامین زمینه برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۸۴ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه با بیان اینکه تحویل مسکن به مردم از ارزشمندترین اقدامات دولت است، افزود: خانه‌دار شدن خانواده‌ها مایه خرسندی بوده و برای تمامی متقاضیان ثبت‌نامی در طرح نهضت ملی مسکن، زمین تأمین شده و روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه دارد.

وی همچنین با تاکید بر رعایت استانداردها و کیفیت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: توسعه شهری باید بر پایه برنامه‌ریزی، منافع عمومی و اصول شهرسازی انجام شود و دولت اجازه نخواهد داد سودجویان و دلالان در مسیر توسعه شهرها نقش‌آفرینی کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی به رسیدگی ویژه مدیریت استان به مسائل حوزه مسکن نیز اشاره کرده و افزود: نخستین جلسه کاری پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به بررسی مشکلات ۴۱ تعاونی مسکن اختصاص یافت که بخش عمده آنها تعیین تکلیف و رفع شده و پیگیری سایر موارد نیز ادامه دارد.

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نشده است، اضافه کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، هیچ پروژه عمرانی در استان تعطیل نشده و پروژه‌های راهسازی به‌صورت سه‌شیفته در حال اجرا بوده که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه آذربایجان‌غربی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، بر تلاش جهادی مدیران برای ارتقای رفاه و رضایت مردم تأکید کرده و افزود: با استمرار اجرای طرح‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن هرچه بیشتر مردم فراهم خواهد شد.