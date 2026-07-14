به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین نوری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی با قدردانی از رسانه‌ها و همراهی مجموعه بهزیستی اظهار کرد: بخشی از ملک بیمارستان شهید بهشتی از بنیاد مستضعفان خریداری شده و بخش دیگر نیز با نیت حمایت از مددجویان در اختیار بهزیستی قرار گرفته اما در سال‌های گذشته اختلافات و مکاتبات متعددی میان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی درباره وضعیت این مجموعه شکل گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم انتشار مستندات مربوط به مالکیت و روند پیگیری‌ها، گفت: تعیین تکلیف نهایی این ساختمان برای آینده سازمان بهزیستی اهمیت اساسی دارد و نباید این ظرفیت مهم بلاتکلیف بماند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع بهزیستی استان همدان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مناسب‌سازی معابر و اماکن برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهزیستی حدود ۶۵ درصد کاهش یافته و همین موضوع اجرای طرح‌های مناسب‌سازی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی با درخواست از دستگاه‌ها برای اعلام موانع موجود در سامانه معبر، افزود: هر دستگاهی که ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نکند، باید با برخورد قانونی مواجه شود.

نوری همچنین با اشاره به وضعیت باغ سوداگر و موانع شهرسازی و معماری در آن مجموعه، گفت: برنامه بهزیستی ایجاد یک مجموعه جامع برای سالمندان است و پیش بینی شده تامین مالی این پروژه نیز از طریق کاربری‌های درآمدزا مانند مغازه و فیزیوتراپی خصوصی تامین شود.

وی در پایان تاکید کرد: تعیین تکلیف ساختمان شهید بهشتی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های آن، یکی از ضرورت‌های جدی برای آینده سازمان بهزیستی است.