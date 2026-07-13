سقف ایمن برای ۳۷ خانواده مددجوی بهزیستی سمنان؛ ۳۰۰رول ایزوگام توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه کرم الدینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان به اجرای طرح حمایتی حوزه مسکن مددجویان اشاره کرد و افزود: با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان سمنان، ۳۰۰ رول ایزوگام میان مددجویان تحت پوشش بهزیستی توزیع شد.
وی از بهره مندی ۳۷ خانوار تحت پوشش در این طرح خبر داد و بیان داشت: این اقدام بخشی از نیاز این خانوادهها در حوزه بهسازی و ایمنسازی واحدهای مسکونی برطرف خواهد کرد.
معاون توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه برای هر خانوار ۸۰ مترمربع ایزوگام در نظر گرفته شده است، ادامه داد: افزایش ایمنی منازل، جلوگیری از آسیبهای ناشی از فرسودگی ساختمانها رویکرد طرح است.
کرم الدین با تاکید به اینکه این طرح ها بهبود شرایط سکونت خانوادههای کم برخوردار را به همراه دارد، توضیح داد: نظیر این اقدامات نقش مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مددجویان خواهد داشت.
وی ارزش ریالی ایزوگامهای توزیعشده را حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: حمایت از تأمین نیازهای اساسی جامعه هدف، بهویژه در حوزه مسکن، از اولویتهای بهزیستی است و اینگونه اقدامات با مشارکت نهادهای همکار دنبال میشود.
کرمالدین با قدردانی از همکاری بسیج سازندگی سپاه استان سمنان اضافه کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای خدمترسان، ظرفیت ارزشمندی برای رفع مشکلات معیشتی و مسکن خانوادههای تحت پوشش بهزیستی ایجاد کرده است که استمرار این همکاریها میتواند زمینه ساز خدمات گستردهتر، هدفمندتر و اثربخشتر به جامعه هدف شود.
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