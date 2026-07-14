به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای کنگره عظیم اربعین حسینی آغاز شده و تنها ۲۲ روز تا اربعین حسینی باقی مانده است، اما هنوز مهم‌ترین مطالبه متقاضیان سفر هوایی به عراق، یعنی اعلام نرخ مصوب بلیت پروازهای اربعین، بی‌پاسخ مانده است؛ موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین به یکی از دغدغه‌های اصلی زائران تبدیل می‌شود.

اگرچه بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، قیمت بلیت پروازها در کشور بر مبنای عرضه و تقاضا و از سوی شرکت‌های هواپیمایی تعیین می‌شود، اما اربعین به دلیل ماهیت ملی و مذهبی آن، دولت هرسال برای جلوگیری از التهاب بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و نرخ مصوب بلیت را برای بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند.

هدف از این سیاست، جلوگیری از سوداگری در بازار بلیت و فراهم کردن امکان سفر برای همه متقاضیان است؛ چراکه با نزدیک شدن به اربعین، تقاضا برای پروازهای نجف به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و در صورت نبود نرخ مشخص، زمینه برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و فعالیت واسطه‌ها فراهم خواهد شد.

زائران همچنان در انتظار اعلام نرخ

با وجود نزدیک شدن به آغاز سفرهای اربعین، هنوز هیچ نرخ رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نشده است.

ابوذری شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در روزهای ابتدایی هفته جاری درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ بلیت پروازهای اربعین گفت: در حال تعامل و مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی هستیم و به محض نهایی شدن جمع‌بندی، قیمت بلیت هواپیما برای اربعین به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: قیمت بلیت هواپیما تابع متغیرهایی از جمله نرخ ارز و نرخ سوخت است و این عوامل در تعیین نرخ نهایی تأثیرگذار هستند. با این حال تلاش می‌کنیم در تعامل با شرکت‌های هواپیمایی هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی برسیم و پس از آن، جزئیات قیمت بلیت پروازهای اربعین را به اطلاع مردم برسانیم.

با این حال، گذشت چند روز از این اظهارات و باقی ماندن تنها سه هفته تا اربعین، همچنان تغییری در وضعیت بازار ایجاد نکرده و نرخ مصوب نیز اعلام نشده است.

توقف فروش بلیت در روزهای اوج سفر

بررسی‌های خبرنگار مهر از سامانه‌های فروش بلیت نیز نشان می‌دهد در بازه زمانی ۶ تا ۱۳ مردادماه، عملاً بلیتی برای مسیر نجف عرضه نمی‌شود؛ موضوعی که پرسش‌های متعددی را درباره زمان آغاز فروش رسمی بلیت‌های اربعین ایجاد کرده است.

این در حالی است که اعلام هرچه سریع‌تر نرخ مصوب، علاوه بر جلوگیری از شکل‌گیری بازار غیررسمی، به زائران کمک می‌کند برنامه‌ریزی لازم برای سفر، مرخصی، اسکان و سایر مقدمات حضور در مراسم اربعین را انجام دهند.

کنترل قیمت؛ مطالبه‌ای که هر سال تکرار می‌شود

در سال‌های اخیر تعیین نرخ مصوب پروازهای اربعین به یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای مدیریت بازار حمل‌ونقل هوایی در این ایام تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند اگرچه شرکت‌های هواپیمایی با افزایش هزینه‌هایی همچون نرخ ارز، سوخت، قطعات و خدمات فرودگاهی مواجه هستند، اما از سوی دیگر اربعین یک رویداد صرفاً تجاری نیست و ضرورت دارد قیمت بلیت به گونه‌ای تعیین شود که هم استمرار خدمات حمل‌ونقل هوایی حفظ شود و هم امکان سفر برای اقشار مختلف جامعه از بین نرود.

در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از فعالان حوزه گردشگری و زیارت بر این باورند که وظیفه دولت بیش از هر زمان دیگری، تسهیل سفرهای زیارتی و کنترل هزینه‌ها است، نه اینکه افزایش قیمت‌ها به مانعی برای حضور مردم در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی کشور تبدیل شود.

رفیعی: بازار پروازهای اربعین ۱۴۰۵ با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: تاکنون قیمت بلیت پروازهای اربعین به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

وی افزود: هر سال در ایام اربعین نسبت به افزایش قیمت بلیت اعتراض کرده‌ام و تأکید داشته‌ام که نرخ‌ها نباید بیش از توان مردم باشد. تا امروز نیز هیچ نرخی اعلام نشده و شاید یکی از دلایل تأخیر در اعلام قیمت، شرایط اقتصادی مردم باشد که در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: به نظر می‌رسد بازار پروازهای اربعین ۱۴۰۵ مانند سال گذشته یا سال‌های قبل نباشد؛ زیرا امسال به دنبال سفر تعدادی از مردم به عراق برای مراسم تشییع رهبر شهید در این کشور و بازگشت آن‌ها، احتمال دارد میزان استقبال از سفرهای اربعین متفاوت باشد.

نرخ بلیت باید در توان پرداخت مردم باشد

وی بیان کرد: به همین دلیل احتمالاً مسئولان با احتیاط بیشتری در تعیین و اعلام نرخ بلیت رفتار می‌کنند، اما طبیعتاً قیمت‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که در توان پرداخت مردم باشد.

رفیعی با اشاره به برآورد خود از نرخ بلیت پروازهای اربعین گفت: اگرچه هنوز رقم رسمی اعلام نشده، اما پیش‌بینی می‌کنم قیمت رفت و برگشت بلیت پرواز اربعین نباید بیش از حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی این رقم نیز نرخ بالایی محسوب می‌شود؛ در حال حاضر هزینه رفت و برگشت پرواز تهران - مشهد نیز به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است، بنابراین انتظار می‌رود قیمت بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ بیش از ۲۵ میلیون تومان نباشد.

تجربه سال گذشته نباید تکرار شود

به گزارش مهر، سال گذشته نیز روند اعلام نرخ و آغاز فروش بلیت‌های اربعین با تأخیر همراه شد؛ تأخیری که بخش مهمی از آن به عدم صدور مجوز از سوی کشور عراق برای پرواز هواپیماهای مدل MD بازمی‌گشت. عراق به دلیل گرمای شدید هوا و مقررات پروازی خود، مجوز فعالیت این هواپیماها را در ایام اربعین صادر نکرد و همین مسئله موجب شد آغاز رسمی فروش بلیت‌ها با وقفه مواجه شود.

با این حال، امسال هنوز دلیل مشخصی برای تأخیر در اعلام نرخ مصوب عنوان نشده و تنها بر ادامه مذاکرات میان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌شود.

اکنون در حالی که تنها ۲۲ روز تا اربعین حسینی باقی مانده، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هرچه سریع‌تر تکلیف نرخ بلیت پروازهای اربعین را مشخص کنند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش نگرانی زائران، می‌تواند از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای و سوءاستفاده دلالان در یکی از پرترددترین مقاطع سفرهای هوایی کشور جلوگیری کند.