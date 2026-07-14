بهشهر پایلوت طرح اقتصادی بازیافت پلاستیک در سواحل شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صدیقی صبح سه شنبه در آیین رونمایی از پویش ملی «نه به پلاستیک» اظهار کرد: مدیریت پسماندهای پلاستیکی در دریای خزر در قالب یک پروژه منطقه‌ای و با همکاری کشورهای ساحلی و برنامه توسعه ملل متحد دنبال می‌شود و این برنامه از سال گذشته در ایران وارد مرحله اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه تنها به جمع‌آوری زباله محدود نیست، افزود: اصلاح سیاست‌ها و مقررات، افزایش ظرفیت بازیافت، کاهش مصرف پلاستیک، جذب منابع مالی، آموزش عمومی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی از مهم‌ترین محورهای این برنامه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشارکت مردمی را یکی از ارکان موفقیت مدیریت پسماند دانست و گفت: به همین منظور با حضور تشکل‌های زیست‌محیطی سه استان شمالی، فراخوانی برای دریافت ایده‌ها و طرح‌های مردمی منتشر شد تا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آلودگی پلاستیکی استفاده شود.

به گفته صدیقی، طرح‌های دریافت‌شده در حال بررسی تخصصی هستند و پس از پایان ارزیابی، طرح‌های برگزیده از حمایت مالی برخوردار خواهند شد تا زمینه اجرای آنها فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق برخی تشکل‌ها در مازندران اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده در برخی مناطق نشان داده است که با اجرای شیوه‌های نوین مدیریت پسماند می‌توان حجم قابل توجهی از زباله را از چرخه دفن خارج و به سمت بازیافت هدایت کرد.

صدیقی همچنین از انتخاب سایت مدیریت پسماند بهشهر برای اجرای یک پروژه آزمایشی بازیافت پلاستیک خبر داد و گفت: این مرکز روزانه حدود ۲۰۰ تن زباله مربوط به پنج شهر اطراف را پذیرش می‌کند و با اجرای طرح جدید، ظرفیت بازیافت پسماندهای پلاستیکی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اسناد اجرایی پروژه نهایی شده و مراحل برگزاری مناقصه به‌زودی آغاز می‌شود تا عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک کلید بخورد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: این پروژه با رویکرد اقتصادی طراحی شده است، زیرا استمرار فعالیت‌های بازیافت بدون تأمین صرفه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای موفق این طرح در بهشهر، زمینه تعمیم این الگو به دیگر شهرهای ساحلی شمال کشور را فراهم کرده و به کاهش آلودگی پلاستیکی دریای خزر کمک کند.