انتقاد فرمانده سپاه شهریار از کیفیت نان/نظارتها مؤثرتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار یدالله سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در سومین نشست شورای اداری شهریار گفت: گزارشها و مراجعات میدانی نشان میدهد بخشی از مردم از کیفیت و نحوه عرضه نان رضایت ندارند. به گفته او، در بازدیدهای انجامشده نیز برخی از این کاستیها مشاهده شده است.
او همچنین اظهار داشت: فرماندار شهریار تاکنون جلسات و تذکرهای متعددی درباره این موضوع برگزار کرده، اما به گفته وی، این اقدامات هنوز به رفع کامل مشکلات منجر نشده است.
سلیمانی با انتقاد از آنچه «سودجویی برخی واحدهای نانوایی» خواند، گفت: در شرایطی که مردم با تورم و فشارهای اقتصادی روبهرو هستند، انتظار میرود نانوایان بیش از گذشته منافع عمومی را در نظر بگیرند و از اقداماتی مانند گرانفروشی، کمفروشی یا کاهش کیفیت نان خودداری کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهریار همچنین تأکید کرد که به گفته او، فعالان این صنف سالها از حمایتها و امکانات موجود بهرهمند بودهاند و اکنون نیز باید در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال شهروندان ایفا کنند.
او در پایان خواستار رسیدگی جدیتر به مشکلات حوزه نان و افزایش اثربخشی نظارتها برای بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم شد.
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