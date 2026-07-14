به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد صبح سه شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با تسلیت ایام سوگواری محرم و صفر و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای مظلوم جنگ رمضان، اظهار کرد: عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران مرهون ایثار و فداکاری شهداست و بی‌تردید مسیر پیشرفت کشور با تکیه بر ارزش‌های دینی، وحدت و انسجام ملی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به دستور کار این نشست، پیوست فرهنگی پارک‌های سطح شهر و زیباسازی شهری را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: شهر تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، آسفالت، بتن و....نیست، بلکه هویت فرهنگی، اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان، روح کالبد شهر را شکل می‌دهد و این موضوع باید در تمامی برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر اینکه پارک‌ها از مهم‌ترین فضاهای عمومی شهر هستند، تصریح کرد: اگر برای این فضاها برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی مناسب انجام نشود، زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما با اجرای پیوست فرهنگی، پارک‌ها به محیطی امن، پویا و خانواده‌محور تبدیل می‌شوند و نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، آرامش شهروندان و ارتقای سرمایه اجتماعی خواهند داشت.

ایزدی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار شهری است و هرچه برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در پارک‌ها تقویت شود، احساس تعلق شهروندان به فضاهای عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طراحی و جانمایی المان‌های شهری گفت: المان‌ها صرفاً جنبه زیبایی ندارند، بلکه هر یک می‌توانند پیام‌آور هویت، فرهنگ، تاریخ، تمدن و ارزش‌های شهر باشند؛ از این‌رو لازم است در طراحی و اجرای آن‌ها نگاه کارشناسی و فرهنگی حاکم باشد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد توسعه امکانات ورزشی در فضاهای شهری را نیز ضروری دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌هایی همچون مسیرهای استاندارد پیاده‌روی، ورزش همگانی و پیست دوچرخه‌سواری، به‌ویژه در محورهایی مانند کمربندی ۱۵ خرداد، می‌تواند ضمن افزایش نشاط عمومی، زمینه استفاده هرچه بیشتر شهروندان از فضاهای شهری را فراهم کند.

ایزدی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون اظهار کرد: شورای اسلامی شهرکرد از تمامی ایده‌ها و پیشنهادهای سازنده در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استقبال می‌کند و امیدواریم با هم‌افزایی میان شورا، شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، بتوانیم شهری ایمن‌تر، بانشاط‌تر و برخوردار از هویت فرهنگی غنی برای شهروندان فراهم کنیم.