ثبت ملی «موزه برنج» لنجان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان گردشگری در غرب استان اصفهان، پیش از ظهر سه شنبه نشست تخصصی مدیران میراث فرهنگی شهرستان لنجان با مدیریت شهری سده‌لنجان و انجمن‌های مردم‌نهاد حوزه میراث فرهنگی برگزار شد. محور اصلی این نشست، گذار از وضعیت فعلی «موزه برنج» و تبدیل آن به یک جاذبه شاخص و درآمدزا در سطح استان بود.

این جلسه که در پی بازدید میدانی اخیر رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سده از این مجموعه برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف استراتژی‌های مدیریتی در این موزه تأکید کرد.

در این نشست، گام‌های اجرایی برای دستیابی به جایگاه واقعی این موزه در نقشه گردشگری استان بررسی شد. پیگیری روند ثبت ملی «موزه برنج» به عنوان نخستین اولویت برای هویت‌بخشی قانونی، و همچنین تدوین استراتژی‌های مدرن برای «برندسازی و بازاریابی تخصصی» از جمله مصوبات کلیدی این جلسه بود.

علاوه بر موضوع موزه برنج، تیم‌های فنی و کارشناسی حاضر در جلسه بر لزوم احیای یکی دیگر از گنجینه‌های این منطقه، یعنی «دستکندهای آبراه‌های تاریخی سده» تمرکز کردند؛ طرحی که می‌تواند سده‌لنجان را به عنوان یک مقصد گردشگری چندمنظوره (فرهنگی و تاریخی) مطرح کند.

گردشگری؛ محور توسعه با تکیه بر ظرفیت‌های محلی

علیرضا حبیبی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان لنجان در این نشست با تأکید بر تغییر رویکرد نسبت به مدیریت میراث فرهنگی گفت: امروز انجمن‌های دوستدار میراث فرهنگی به عنوان بازوان توانمند علمی و اجرایی، نقشی حیاتی در حفظ و توسعه گردشگری دارند. سیاست ما در شهرستان لنجان، عبور از مدیریت‌های صرفاً اداری و حرکت به سمت مشارکت حداکثری نخبگان و بخش خصوصی است.

حبیبی با اشاره به همکاری سازنده شهرداری سده تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی و هم‌افزایی با مدیریت شهری، سده‌لنجان را که پتانسیل‌های بی‌نظیری در جغرافیای زیبای لنجان دارد، به یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری برای مسافران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد:تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن مصوبات و نظارت بر روند برندسازی موزه برنج در دستور کار است تا در آینده‌ای نزدیک، این مجموعه از یک فضای محدود، به کانون اصلی رویدادهای گردشگری شهرستان لنجان تبدیل شود.