به گزارش خبرنگار مهر،دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در ادامه برنامه های بازدیدی هفتگی ، به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و روسای شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امیرالمومنین شهرستان از کلینیک تخصصی دولتی امام خمینی (ره) این شهرستان بازدید و با حضور در مطب پزشکان مستقر در این کلینیک از تلاشها و خدمات آنان در ارائه خدمات درمانی به شهروندان قدردانی و با آنها درباره مسائل و نیازهای حوزه درمان گفتوگو کرد.
فرماندار گناوه همچنین در جمع بیماران در سالن کلینیک حاضر و ضمن گفتوگو با آنان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی و میزان رضایتمندی قرار گرفت.
توجه جدی به مقوله سلامت از اولویت های دولت وفاق ملی
فرماندار گناوه در این بازدید با تأکید بر نقش و اهمیت حوزه بهداشت و درمان در جامعه اظهار کرد: توجه به بخش سلامت از اولویتهای مهم دولت وفاق ملی است.
اسفندیاری افزود: امسال در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان نگاه ویژهای به حوزه سلامت خواهد شد.
وی افزود: توجه جدی به توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات درمانی شهرستان در اولویت های سال جاری قرار دارد.
فرماندار گناوه همچنین از دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر خواست با اختصاص اعتبارات مناسب و نگاه ویژه به حوزه درمان شهرستان، زمینه ارتقای خدمات پزشکی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم کند.
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