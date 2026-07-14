تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی تا پایان هفته

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: با توجه به عدم تغییر عمده در خروجی مدلهای پیشیابی، همچنان تا پایان هفته وزش باد شدید و خیلی شدید همراه با گرد و خاک بهویژه در نیمه شرقی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی و جنوب شرق استان، وقوع طوفان گرد و خاک دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به روند افزایشی دما در روزهای آینده، گفت: از امروز تا پایان هفته به تدریج دمای هوا در استان افزایش خواهد یافت.
لطفی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: شهروندان نسبت به استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کرده و از تردد و توقف در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و سازههای آسیبپذیر خودداری کنند.
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