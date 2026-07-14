احمد ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح تجربه حضور خود در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق اظهار کرد: حضور در این مأموریت با دعوت مجموعهای از جوانان عراقی فعال در حوزه تولیدات رسانهای محور مقاومت رقم خورد و در کنار دو نفر دیگر از عکاسان استان قم برای پوشش تصویری این مراسم راهی عراق شدیم.
وی افزود: این دعوت را لطف و عنایت اهلبیت(ع) میدانیم و با پذیرش آن، مأموریت میان اعضای گروه تقسیم شد تا پوشش تصویری مراسم در دو شهر نجف و کربلا به صورت همزمان انجام شود.
این عکاس خبری بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، دو نفر از عکاسان در نجف مستقر شدند و مسئولیت پوشش مراسم تشییع در آن شهر را بر عهده گرفتند و من نیز برای ثبت تصاویر مراسم کربلا در این شهر مستقر شدم تا هیچ بخشی از این رویداد بزرگ از نگاه دوربینها دور نماند.
علت تغییر برنامه اولیه انتقال پیکر مطهر رهبر شهید از نجف به کربلا
وی ادامه داد: برنامه اولیه انتقال پیکر مطهر رهبر شهید از نجف به کربلا با بالگرد بود، اما با تصمیم عشایر عراقی، مسیر انتقال تغییر کرد و پیکرها به صورت زمینی از مناطق مختلف عبور داده شدند تا مردم هر منطقه فرصت استقبال، عزاداری و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید را داشته باشند.
ظهرابی گفت: به همین دلیل زمان ورود پیکر مطهر به کربلا با تأخیر زیادی همراه شد و از ساعت ۴ بعدازظهر تا حدود ساعت ۱۲ شب در محل تعیین شده مستقر بودم تا لحظه ورود کاروان را ثبت کنم.
وی افزود: محل استقرار من یکی از ساختمانهای مرتفع هشتطبقه در انتهای خیابان منتهی به حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) بود که اشراف کاملی بر مسیر حرکت کاروان داشت و امکان ثبت تصاویر از نمای بالا را فراهم میکرد.
عکاس خبری استان قم تصریح کرد: در طول ساعات انتظار، امکان ترک محل استقرار و حضور در سطح خیابان برای عکاسی فراهم نشد، زیرا هماهنگیهای انجام شده اجازه جابهجایی نمیداد و ناچار بودیم تا زمان ورود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید در همان نقطه باقی بمانیم.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، دوستانی که مراسم نجف را پوشش داده بودند پس از پایان مأموریت به سمت کربلا حرکت کردند اما در طول مسیر با ازدحام گسترده جمعیت و بسته شدن مسیرها از سوی مردم و عشایر برای برگزاری آیین استقبال مواجه شدند و همین موضوع زمان رسیدن آنان را نیز طولانی کرد.
ظهرابی اظهار کرد: مسیر پیشبینی شده برای تشییع در کربلا بدون تغییر طی شد و برخلاف برخی گمانهزنیها، کاروان به دلیل ازدحام جمعیت مسیر دیگری را انتخاب نکرد و خودرو حامل پیکر مطهر در تمام مسیر تعیین شده حرکت کرد.
وی افزود: در دو سوی خیابان موکبهای متعددی برپا شده بود و جمعیت انبوه مردم با شور و اندوه فراوان در انتظار ورود کاروان حضور داشتند و فضای مراسم با حضور پررنگ جوانان عراقی جلوهای ویژه پیدا کرده بود.
مردم در طول مسیر با شعارهایی همچون «سیدنا» و «قائدنا» از رهبر شهید استقبال میکردند
وی ادامه داد: مردم در طول مسیر با شعارهایی همچون «سیدنا» و «قائدنا» از رهبر شهید استقبال میکردند و جلوههای متعددی از ارادت و سوگواری آنان در قاب دوربینها ثبت شد.
این عکاس خبری قمی بیان کرد: برای ما علاوه بر لحظه عبور پیکر مطهر، ثبت حالات و احساسات مردم پیش از آغاز مراسم و در جریان تشییع نیز اهمیت فراوانی داشت و این تصاویر بخش مهمی از روایت تصویری این رویداد تاریخی را شکل داد.
قاب حرم و پیکر مطهر رهبر شهید ماندگارترین تصویر شد
ظهرابی درباره شاخصترین تصویر ثبت شده در این مراسم گفت: با وجود اینکه در طول بیش از دو دهه فعالیت حرفهای تلاش کردهام همه عکسها را با نگاه تخصصی ثبت کنم اما در مرحله انتخاب آثار، تصاویری ماندگار میشوند که بتوانند سوژه را با بیشترین تأثیرگذاری به مخاطب معرفی کنند.
وی افزود: از میان تصاویر ثبت شده، عکسی که خودرو حامل پیکر مطهر در ابتدای قاب قرار گرفته و حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در انتهای خیابان دیده میشود، از نگاه من شاخصترین تصویر این مأموریت است.
وی تصریح کرد: در این قاب، علاوه بر نمایش مسیر حرکت کاروان، ارتباط بصری میان پیکر مطهر و حرم حضرت ابوالفضل(ع) شکل گرفته و حضور گسترده مردم در اطراف کاروان نیز به زیبایی نمایان است.
عکاس خبری استان قم گفت: ثبت این تصاویر اگرچه خاطرهای ماندگار در زندگی حرفهای من به شمار میرود اما در عین حال با اندوهی عمیق همراه بود و لحظات تلخ و فراموشنشدنی این مراسم برای همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند.
انتقاد از عدم فراهم شدن بستر لازم برای فعالیت اهالی رسانه ها در تشییع رهبر شهید در قم
ظهرابی در ادامه با اشاره به تجربیات پیشین در پوشش رویدادهای ملی و تاریخی اظهار کرد: پیش از برگزاری مراسم در قم، تلاشهایی برای هماهنگی هرچه بهتر حضور و فعالیت عکاسان خبری و اهالی رسانه انجام شد تا با بهرهگیری از تجربیات مراسمهای مشابه در سالهای گذشته، زمینه ثبت شایسته این رویداد مهم برای فعالان رسانهای فراهم شود.
وی افزود: با وجود تلاشهای صورتگرفته از سوی مجموعههای مختلف، گستردگی مراسم و حجم بالای جمعیت و عدم همراهی لازم از سوی عوامل برگزاری مراسم، موجب شد برخی از هماهنگیهای مورد انتظار در حوزه فعالیت رسانهها با محدودیتهایی همراه باشد و بخش قابل توجهی از وعده های داده شده مسئولان کمیته رسانه و اطلاع رسانی و ظرفیتهای موجود برای پوشش خبری و تصویری مراسم محقق نشود.
این عکاس خبری در ادامه با اشاره به مشاهدات خود از مراسم تشییع در عراق بیان کرد: در شهرهای نجف و کربلا برنامهریزیهای انجامشده به گونهای بود که مردم در بخشهای مختلف مسیر امکان حضور و همراهی بیشتری با کاروان تشییع داشتند و در طول مسیر نیز مواکب متعددی برای خدمترسانی و پذیرایی از عزاداران فعالیت میکردند.
وی ادامه داد: در هر دو کشور عشق و ارادت مردم به رهبر شهید به شکلی کمنظیر به نمایش گذاشته شد و حضور گسترده اقشار مختلف جامعه، جلوهای ماندگار از پیوند عمیق مردم با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی را به تصویر کشید.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات و نیازهای مردم در رویدادهای بزرگ ملی گفت: تجربه چنین مراسمهایی میتواند زمینهای برای بهرهگیری از نقاط قوت و ارتقای فرآیندهای اجرایی در برنامههای آینده باشد تا ضمن تسهیل حضور مردم، شرایط مناسبتری برای خدمترسانی و فعالیت رسانهها نیز فراهم شود.
ظهرابی خاطرنشان کرد: مردم همواره اصلیترین سرمایه اجتماعی کشور بودهاند و هر اقدامی که به تکریم، تسهیل حضور و افزایش رضایتمندی آنان منجر شود، میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت برگزاری رویدادهای ملی و مذهبی کمک کند.
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