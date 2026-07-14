به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در جلسه کمیته زیرساخت و پشتیبانی ستاد اربعین استان از خدمترسانی موکب یزدیها در مرز مهران خبر داد و گفت: با همافزایی تمام ظرفیتهای ستاد اربعین و ساماندهی موکبها، بسترهای لازم برای ارائه بهترین خدمات فراهم میشود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای تسهیل سفر زائران پیادهروی اربعین حسینی (ع) افزود: با هماهنگیهای انجامشده در سطح ملی، موکب بزرگ یزدیها در مرز مهران به منظور خدمترسانی شایسته به زوار اباعبدالله الحسین (ع) راهاندازی خواهد شد.
معاون استاندار یزد بر ضرورت ساماندهی دقیق موکبها و بهرهگیری حداکثری از تمامی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و مردمی در ستاد اربعین تأکید کرد و ادامه داد: تمام تلاش مجموعه مدیریت استان بر این استوار است که بیشترین و باکیفیتترین امکانات رفاهی، بهداشتی و ترابری برای زائرین یزدی فراهم شود، چرا که حفظ شأن، کرامت و سلامت زائر امام حسین (ع) اصل اساسی و خط قرمز ما در ستاد اربعین است.
دهستانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی کمیتههای مختلف ستاد اربعین، خدماترسانی به زوار یزدی در بالاترین سطح ممکن انجام میشود.
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