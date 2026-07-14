وزیر کار برای حضور در نشست وزرای کار بریکس وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی برای حضور در دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس وارد هند شد.
این نشست طی دو روز با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو بریکس برگزار میشود و محور اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی است.
در جریان این اجلاس، اعضا در قالب ۴ اولویت اصلی به ارائه دیدگاهها و تجارب ملی خود در حوزه اشتغال میپردازند و مطالعات موردی نیز با مشارکت سازمان بینالمللی کار (ILO)، اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) و دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد (UNRCO) ارائه خواهد شد.
همچنین، نشستهای تخصصی و گفتگوهای آزاد میان کشورهای عضو با هدف تقویت همکاریهای چندجانبه در حوزه سیاستهای بازار کار برگزار میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر ضمن حضور در نشستهای تخصصی، دیدگاهها و تجربیات ایران در زمینه توسعه اشتغال و سیاستهای بازار کار را در جمع کشورهای عضو بریکس تشریح خواهد کرد.
بریکس ائتلافی متشکل از اقتصادهای نوظهور جهان است که با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری، مالی و توسعهای میان کشورهای عضو و تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در نظام حکمرانی جهانی شکل گرفته است.
میدری علاوهبر ارائه دیدگاهها و تجربیات خود در زمینههای تخصصی، ملاقاتهای دو جانبهای با همتایان خود خواهد داشت.
وزرای کار هند، روسیه، اندونزی و هیئتهای شرکتکنندهای از سایر کشورهای عضو نیز در این نشست حاضر میشوند.
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